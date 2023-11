La meitat dels pisos es compra al comptat després de l’alça de l’euríbor

La meitat dels pisos de la Comunitat Valenciana es compra al comptat després de l’alça de l’euríbor que ha provocat l’encariment de 1.400 euros a l’any d’una hipoteca mitjana. La província de València supera Madrid i Barcelona en nombre de compravendes sense hipoteca (malgrat que la grandària del mercat és inferior) per la demanda estrangera. Les immobiliàries asseguren que el nombre de famílies valencianes que pot accedir a una hipoteca és cada vegada inferior, però insisteixen que els preus no baixaran, perquè s’ha desplomat l’oferta d’habitatges en el mercat.

Nora García, presidenta de l’Associació d’Empreses Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval), confirma que la meitat de les transaccions immobiliàries a la capital del Túria s’estan escometent al comptat. “En alguns barris fins i tot més. En la meua agència, el 40 % de les vendes són amb hipoteca i el 60 % al comptat”, assegura. Un informe de la societat de taxació UVE Valoraciones confirma que el nombre d’habitatges que es compren sense finançament a la Comunitat Valenciana ha crescut de manera proporcional a la pujada dels tipus. A escala nacional, les regions amb més turisme són on més cases es compren sense hipoteca, segons dades de l’INE.

Alacant, Màlaga i València

Les províncies amb més compres sense crèdit de l’inici de l’any ençà són Alacant (33.477), Màlaga (16.144) i València (13.859). Les tres províncies tenen en comú l’impuls del turisme i les operacions escomeses per estrangers. Barcelona és la quarta província espanyola amb més adquisicions sense hipoteca (10.418), i Madrid, la setena (6.716). Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València, explica que, malgrat la incertesa econòmica, “en el mercat hi ha molta liquiditat. Hi ha molts valencians que tenen molts diners estalviats o que han rebut una donació en vida dels seus pares o una herència i estan comprant habitatges”. Nora García precisa que esta mena de compradors abans recorrien a una hipoteca, perquè els tipus estaven a l’1 % i ara afronten les operacions amb els seus recursos, perquè el finançament és molt més car.

Situació diferent

La presidenta d’Asicval, que representa 350 agències immobiliàries de la Comunitat Valenciana, subratlla que cada vegada és més habitual la signatura de compravendes sense hipoteca, però subratlla que la situació no té res a veure amb la de fa una dècada, quan el tancament del finançament bancari va provocar que el 90 % de les operacions fora al comptat.

Un terç de l’oferta

Vicente Díez assenyala que l’encariment del crèdit està provocant que cada vegada entren menys clients en les immobiliàries, perquè no els ixen els números, però descarta (igual que Nora García) una baixada de preus, perquè s’ha desplomat l’oferta de pisos en venda. “La pujada dels tipus ha provocat que moltes famílies no puguen accedir a la compra. Hi ha persones que esperen una baixada de preus, però s’equivoquen, perquè hi ha poca oferta”. Nora García precisa que, en un any normal, hi ha 16.000 habitatges a la venda a la capital del Túria, i ara en el mercat n’hi ha poc més de 5.000. “Mai havíem viscut una situació com esta”, afirma la representant de les immobiliàries.