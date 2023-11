El Museu de l’Arròs forma els alumnes de Primària i ESO

Amb l’objectiu d’acostar la cultura de l’arròs a la joventut valenciana, des del Museu de l’Arròs s’ofereixen activitats didàctiques dirigides a l’alumnat de Primària i d’ESO. Enguany ja hi han participat cinc centres educatius, i, des que se’n tenen registres, en són un total de 91, dels quals 21 ja han repetit les seues visites. Este projecte ofereix dues dinàmiques diferents: una, en la qual els i les més xicotetes poden convertir-se en arrossers per un dia, i una altra, per a l’adolescència, en la qual investiguen un vell molí des de dins.

L’activitat “Arrossers per un dia” es divideix en una part teòrica i una altra de pràctica, amb discursos adaptats a cada nivell curricular, i té una duració de 90 minuts, encara que hi ha possibilitat de reduir-la a 60 minuts, per a adaptar-se als horaris dels col·legis. En la part teòrica, es duen a terme dos jocs, el primer tracta d’un trencacaps gegant amb relleu, a manera d’albufera vivent, amb el qual s’explica la formació del llac i els seus diferents ecosistemes, que es mantenen gràcies al cultiu de l’arròs. El segon aprofundeix en la història del cultiu de l’arròs amb il·lustracions i un llenguatge pròxim al conte. Pel que respecta a la part pràctica, consisteix en l’elaboració d’arròs, activitat en què s’explica el procés que es du a terme i en la qual l’alumnat descobreix la tecnologia que blanqueja la llavor i la fa apta per al consum humà, entre altres aspectes. I, finalment, duen a terme simulacions reals de les labors de cultiu d’arròs, ací és on participen més activament, ja que han d’utilitzar les seues pròpies mans en els processos. D’altra banda, l’activitat “Investiga un vell molí d’arròs” consisteix en un joc dinàmic i tecnològic d’investigació. Durant 90 minuts, l’alumnat de Secundària, dividit per equips, du a terme una investigació dins del museu. El vell molí amaga un munt de secrets que hauran d’anar descobrint amb ajuda dels seus dispositius electrònics. Una sèrie de codis QR romanen ocults en totes les sales i condueixen a informació relativa a l’albufera com a entorn natural de cultiu de l’arròs, als processos d’elaboració en un molí i a les aplicacions gastronòmiques del cereal. La segona part de l’activitat consisteix a posar en comú la informació obtinguda. Esta activitat, en origen, no incloïa la demostració en el laboratori, però recentment s’ha decidit incorporar-la perquè és molt atractiva i, a més, facilita la comprensió dels processos que es descriuen en l’activitat. El canal que s’ha habilitat per a demanar informació i reservar l’activitat és el correu electrònic museo@arrozdevalencia.org i el telèfon/whatsapp 651888126. També s’hi pot accedir en la pàgina web del museu i de la DO Arròs de València. D’altra banda, durant el curs es publiquen, en les xarxes socials del museu, les activitats i les dades de contacte.