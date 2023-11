PP i Vox tanquen uns pressupostos expansius amb més diners per a policia, jardins i personal

L’equip de govern de PP i Vox, acabat d’estrenar, té molt avançades ja les negociacions per a aprovar els pressupostos municipals de l’Ajuntament de València en el ple de novembre. Els equips de l’alcaldessa, María José Catalá, i del segon tinent d’alcaldessa, Juan Manuel Badenas, tenen quasi tancats els comptes per a 2024, un document que, possiblement, podria presentar-se fins i tot la setmana pròxima. La regidora d’Hisenda, María José Ferrer San Segundo, ja fa diverses setmanes que hi treballa amb els seus companys del Grup Municipal del PP, i, des del passat 20 d’octubre, amb els quatre regidors de Vox. En tan sols 11 dies, després de la presentació del pacte de governabilitat, els dos partits de dretes han xafat l’accelerador per a tindre els nous pressupostos, els primers que portaran la rúbrica de totes dues formacions, el mes de novembre. Tot i el secretisme amb què porten les converses tots dos partits, i especialment la delegació d’Hisenda, ja ha transcendit que seran uns pressupostos amb més recursos econòmics per a la seguretat ciutadana, l’Àrea de Parcs i Jardins i, també, amb el consegüent increment en personal per a atendre les noves necessitats en la Policia Local i altres partides municipals.

Tal com va assenyalar abans del ple d’octubre el portaveu municipal del PP, Juan Carlos Caballero, seran uns pressupostos “expansius” i “realistes”, en els quals s’executaran les inversions reflectides. A més, ja se sap, perquè ho ha anunciat l’alcaldessa mateixa que la despesa en seguretat ciutadana i Policia Local creixerà de manera notable, ja que s’han de consignar en l’Àrea de Personal les 100 places de nous agents que es convocaran en 2025, a més del milió d’euros per a reformar la Sala del 092, i les obres de la nova comissaria de Malilla. També, segons confirmen fonts sindicals municipals, s’inclouran en l’apartat de personal 9 assessors nous, per a l’equip de govern, i dos alts càrrecs que s’incorporaran a la Banda Municipal. Respecte a altres àrees, es reforçarà parcs i jardins, amb especial atenció al manteniment dels escocells i les zones verdes de la ciutat. Cal recordar que el pressupost de l’Ajuntament de València per a 2023, amb Compromís i PSPV en el govern, va arribar als 1.042,8 milions d’euros, 32 més que en 2022. Per tant, tot apunta al fet que el primer pressupost de PP i Vox també superarà els mil milions, encara que cap portaveu de tots dos partits ha volgut confirmar eixa dada. Els organismes autònoms també creixen D’altra banda, ja hi ha alguns organismes autònoms que han aprovat els seus pressupostos i també són expansius. El Palau de la Música, que ha reobert després de quatre anys tancat per obres i per problemes en l’edifici, ha augmentat el seu pressupost fins als 18 milions, un 21,8 % més que en 2023, i un increment de 3,3 milions en termes absoluts. L’auditori valencià ha pressupostat mig milió en inversions i té previst incorporar 10 professors per a l’orquestra, i cobrir la plaça de subdirector de Música, així com personal de serveis generals. Quant a l’EMT, preveu un pressupost de 151,8 milions per a l’any 2024, el més gran de la seua història, als quals l’Ajuntament aportarà 10 milions més, per a arribar a 86,4 milions. A més, l’empresa d’autobusos ha pressupostat 42,5 milions per a la renovació de la flota i l’electrificació de les cotxeres. Gran part d’eixos diners prové dels fons Next Generation, que, de nou, enfortiran el capítol d’inversions.