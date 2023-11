Sumar aposta per Urtasun com a ministre després del no de Colau, i el PSOE s’obri a cedir Sanitat

PSOE i Sumar continuen explorant el futur organigrama de govern de coalició. L’accelerada que s’ha produït en la recta final cap a la investidura de Pedro Sánchez, amb la visita del número tres del PSOE a Carles Puigdemont i amb unes negociacions “molt avançades” amb Junts, ha portat totes les parts a mirar ja a la foto finish del Consell de Ministres i al fet que hi haja moviments en este sentit. Els encarregats de dissenyar la composició del futur executiu seran, en últim lloc, el president en funcions i la vicepresidenta en funcions, Yolanda Díaz. Tots dos dirigents seran, una vegada recaptats tots els suports per a la investidura, els qui pacten directament l’estructura ministerial.

Però, en Sumar, la idea és equilibrar el repartiment per a donar cabuda a les diferents formacions que integren la coalició, com els comuns o Más Madrid. En la candidatura de Yolanda Díaz, es va plantejar, en un primer moment, que la quota catalana fora ocupada per Ada Colau, que finalment va declinar l’oferta de ser ministra. Esta negativa ha portat els comuns, integrats en Sumar, a veure com una opció Ernest Urtasun, actual portaveu de la candidatura, que encara no ha pres una decisió sobre este tema.

L’eurodiputat ja va rebutjar la possibilitat de ser ministre en 2019, quan Pablo Iglesias li va oferir integrar-se en la flamant coalició, però el dirigent va prioritzar la seua carrera europea dins del grup dels Verds i va ser llavors Manuel Castells qui va ocupar el seu lloc al capdavant del Ministeri d’Universitats.

En esta ocasió, les mirades cap a Urtasun no venen només de Sumar —es tracta d’una persona de màxima confiança de Yolanda Díaz—, sinó també dels comuns, que el veuen com una bona opció per a tindre un representant en el Govern amb un perfil més polític que fins ara. En tot cas, des de la coalició d’esquerres eviten confirmar este nom i asseguren que els titulars finals de ministeris dependran també del pacte final que se signe per a la composició del govern.

Perfil polític

El partit de Colau fa un balanç pobre dels dirigents que han ocupat la quota catalana del govern en els últims anys. Tant Castells com el seu successor en esta àrea, Joan Subirats, han tingut un pas molt discret pel Consell de Ministres i no han aconseguit capitalitzar mesures rellevants com la Llei d’universitats, una norma que va nàixer fruit d’una intensa negociació i que ha passat desapercebuda políticament.

En esta ocasió, i tenint en compte que l’avançament electoral a Catalunya està en l’horitzó, els comuns volen marcar perfil propi i tindre cares recognoscibles també en l’àmbit estatal. Urtasun compliria este requisit, encara que la decisió no està encara presa.

Fonts dels comuns admeten que el nom d’Urtasun està en el seu radar, però precisen que, per molt que siga la preferència de Sumar, encara no han triat formalment qui serà “el seu ministre” en el futur Govern. Entre altres coses, perquè tampoc el fins ara eurodiputat, que fa més de 9 anys que està a Brussel·les, ha decidit si vol presentar-se per tercera vegada a l’Eurocambra en 2024 o no, i perquè el partit tampoc ha afrontat el debat de noms, informa Sara González.

Fins ara, el dirigent sempre s’ha vist com el candidat que presentaria Sumar a les eleccions europees, amb l’aspiració d’estar una tercera legislatura en l’Europarlament, una antiguitat que a penes manté un grapat d’eurodiputats i que li donaria galons a l’hora d’optar a un paper de rellevància a escala internacional en el grup europeu dels Verds. Però el rebuig de Colau a fer el salt a Madrid ha reobert el debat davant de l’escassetat de quadres que pogueren complir els requisits de notorietat política. Noms com Rosa Lluch o l’actual presidenta dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, podrien tindre opcions en cas que Urtasun també decline entrar en el govern.

Sanitat per a Sumar

Una altra de les àrees que Sumar havia demanat ocupar és sanitat, tal com va avançar El Periódico de España, de Prensa Ibérica, una que els socialistes s’obrin a cedir, segons fonts de totes dues parts pròximes a les negociacions, que donen esta cessió per “pràcticament tancada”.

Esta àrea, que estaria feta a la mesura de la líder de Más Madrid, Mónica García, té les competències transferides a les comunitats autònomes, en la seua immensa majoria governades pel PP, la qual cosa farà d’este ministeri un important focus de desgast. Una confrontació permanent que permetria a García enfrontar-se des del Consell de Ministres al Govern d’Isabel Díaz Ayuso.

L’acord programàtic signat entre PSOE i Sumar la setmana passada va incorporar ja importants mesures en matèria de sanitat, des d’una llei per a regular les llistes d’espera a l’ampliació de la cartera de prestacions, amb la inclusió de la salut bucodental i visual, a més de la salut mental.

En Más Madrid adverteixen que no s’ha produït cap confirmació oficial de moment, igual que asseguren en la candidatura de Sumar. En l’equip de Díaz admeten que Sanitat va ser una de les àrees en les quals van mostrar interés, però insisteixen que les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez encara continuen en marxa, i que no serà fins que s’arribe a tots els acords necessaris, amb Junts, ERC, PNB, Bildu i BNG, quan es tanque definitivament l’organigrama.

En esta segona fase de l’acord, els equips negociadors seran diferents dels que van il·luminar el pacte sobre el programa, i la negociació serà directa entre Moncloa i Sumar. Sánchez i Díaz seran els qui negocien personalment la composició final de l’executiu. Una composició de la qual, al·leguen des de Sumar, no es pot avançar res, ja que el líder socialista encara no ha posat negre sobre blanc la idea de govern que té al cap.