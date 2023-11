Alcohòlics Anònims Morvedre celebra el seu 9é aniversari

El grup d'Alcohòlics Anònims del Camp de Morvedre celebrarà en els pròxims dies el seu 9é aniversari a Sagunt.

Divendres que ve, 10 de novembre, a les 19.30 hores, al local parroquial de Càritas, situat al carrer els Horts, 73 de Sagunt es durà a terme este esdeveniment amb l'objectiu de donar a conéixer l'existència d'este grup a la comarca i el programa de recuperació que ofereixen. "Farem una informació pública per a tots aquells que desitgen acudir-hi", apunten des d'Alcohòlics Anònims (A.A.).

En eixe mateix local, els membres de l'entitat fan reunions periòdiques tots els dimarts i divendres de 19 a 21 hores.

Tal com expliquen en la pàgina web, l'entitat "és una comunitat de persones que comparteixen la seua mútua experiència, fortalesa i esperança per a resoldre el seu problema comú i ajudar els altres a recuperar-se de l'alcoholisme. S'interessa exclusivament en la recuperació i la sobrietat continuada dels alcohòlics individuals que recorren a la comunitat per a demanar ajuda".

Requisit

D'aquesta manera, "l'únic requisit per a ser membre d'Alcohòlics Anònims és el desig de deixar la beguda. El nostre objectiu primordial és mantindre'ns sobris i ajudar altres alcohòlics a aconseguir l'estat de sobrietat", afigen en el web.