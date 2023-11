Educació posa en marxa la cobertura del 100 % de les substitucions de professors i educadors

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha posat en marxa la cobertura del 100 % de les substitucions de professors i educadors després d'obtindre una ampliació de crèdit per part de la Conselleria d'Hisenda.

Des de la Direcció General de Personal Docent s'ha explicat que les incidències detectades en les últimes dos setmanes es deuen “a una planificació inadequada dels recursos dels anteriors responsables de la Conselleria, cosa que ja va succeir en 2022, quan van tardar fins a 20 dies a posar-hi solució”.

“A mitjan octubre es va detectar que era possible que no s'haguera pressuposat suficient per a donar cobertura a totes les substitucions a causa de la mala organització que va deixar l'anterior govern”, explica el subdirector de Personal Docent, José Pascual Hernández.

Així, Hernández ha assenyalat que des de la Conselleria es va fer una anàlisi de les substitucions que haurien de dur-se a terme fins a acabar l'any natural i es va fer una proposta amb caràcter d'urgència a Hisenda perquè s'escometera una ampliació del crèdit per a poder donar cobertura a totes les substitucions, que hui ja està autoritzada. D'esta manera, les adjudicacions del pròxim dimarts eixiran al 100 % tant en professors com en educadors.