Hisenda reconeix als jubilats d'altres sectors la rebaixa fiscal de la banca

El Ministeri d'Hisenda reconeix a tots els pensionistes que van pagar de manera simultània a les seues mutualitats laborals i a la Seguretat Social entre 1967 i 1978 el dret a les mateixes rebaixes fiscals que els jubilats de la banca han aconseguit gràcies a una sentència del Suprem. En resposta a una consulta de Comissions Obreres, la Direcció General de Tributs admet que els antics cotitzadors de les altres mutualitats que no van arribar a beneficiar-se de cap deducció en la seua declaració de la renda per haver pagat dues quotes tenen dret a ser compensats amb una rebaixa en la quantia de la pensió que l'Agència Tributària els computa com a base imposable de l'IRPF. Esta decisió permet sol·licitar la compensació fiscal a milers de jubilats.

La llista de sectors que van mantindre la doble cotització fins a 1978, quan es va produir la integració definitiva de les mutualitats en la Seguretat Social, inclou nombrosos col·lectius de funcionaris adscrits a Muface, com els mestres, segons ha explicat el secretari general de la Federació de Jubilats d'UGT de la regió, Antonio Conchillo.

També hi ha treballadors de la indústria, com els de Bazán, del comerç i de Telefónica, que van ser els primers a reclamar. La major dificultat que troben és aconseguir la certificació de les quotes abonades a la seua mutualitat entre 1967 i 1978 per a poder acudir a l'Agència Tributària.

La sentència del Suprem també permet als beneficiaris reclamar la rectificació de les quatre últimes declaracions de la renda. La quantia de la devolució depén dels anys cotitzats fins a 1978, però pot ascendir a milers d'euros en alguns casos.

La descisió del Suprem estableix que les cotitzacions abonades pels antics empleats dels bancs a la Seguretat Social a partir de la seua creació, en 1967, eren considerades una despesa deduïble en l'Impost sobre la Renda, però les quotes ingressades a la Mutualidad Laboral de Banca no van tindre cap deducció fiscal.

El secretari confederal de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO, Carlos Bravo, ha explicat a La Opinión de Murcia, de Prensa Ibérica, que com que hi ha dos sentències en cassació del Suprem, s'ha consolidat la doctrina recollida en la sentència de la banca.

Considerant que la decisió dona la possibilitat de reclamar als altres pensionistes que havien mantingut una doble cotització, Bravo va fer una consulta a la Direcció General de Tributs, que li ha donat una contestació favorable.

La resposta oficial apunta que, "en la mesura en la qual altres mutualitats laborals hagen estat subjectes a la mateixa legislació al llarg dels anys quant a la seua creació, supervisió i integració en la Seguretat Social, i si també les contribucions i prestacions s'han regit pel mateix règim que els de la Mutualidad Laboral de Banca, considera este centre directiu que, segons el que assenyala el Tribunal Suprem, la part de la prestació corresponent a les aportacions realitzades a eixes mutualitats laborals entre l'1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978 ha d'integrar-se com a rendiment del treball al 75 %".

La Direcció General de Tributs no es pronuncia, no obstant això, sobre les dificultats que estan trobant els pensionistes per a aconseguir les certificacions que acrediten les seues quotes. "Es tracta d'una qüestió de prova la valoració de la qual excedeix les competències d'este centre directiu", indica. Carlos Bravo apunta que els treballadors de les empreses desaparegudes ho tenen molt més difícil per a aconseguir la seua certificació.