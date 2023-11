El jutjat prorroga sis mesos més la causa contra Oltra

El titular del Jutjat d'Instrucció número 15 de València ha acordat prorrogar sis mesos més la instrucció de la causa on està investigada, entre altres, l'exvicepresidenta del Govern Valencià Mónica Oltra per presumpta omissió de socors a una menor tutelada per la Generalitat, que va ser víctima d'abusos sexuals per part del seu exmarit.

Segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la pròrroga de la instrucció s'ha acordat perquè "han de practicar-se diligències essencials per a la investigació, com la declaració d'investigats i testimonis". "Eixe nou termini d'instrucció conclou el pròxim 30 d'abril, sense perjudici que la instrucció poguera donar-se per conclosa abans d'aquest o que novament haja de prorrogar-se per a la pràctica de noves diligències", segons les mateixes fonts. Oltra va dimitir com a vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i també com a diputada a les Corts Valencianes el juny de 2022, després de ser investigada en el marc d'esta causa judicial per presumpta omissió de socors a una menor tutelada per la Generalitat, que va ser víctima d'abusos sexuals per part del seu exmarit.