Les obres al carrer Sant Vicent trauen també restes de la calçada romana

Les obres de canalització d'aigua potable que es duen a terme al carrer Sant Vicent, entre la plaça de la Reina i la plaça de l'Ajuntament, no paren de donar sorpreses. A la troballa inicial de les restes de la muralla islàmica, incloent-hi la barbacana i el vall cobert, s'hi sumen ara fragments de la calçada romana, previsiblement la Via Augusta, que en el seu moment va ser la principal entrada a la ciutat. És coneguda, així mateix, com a camí de Sant Vicent Màrtir, perquè es creu que este va ser el camí que va recórrer el patró de la ciutat quan va ser traslladat des de Saragossa a València per al seu martiri.

Segons els experts de Semar Arqueologia, que són els que treballen en esta obra dirigits per Marisa Serrano, "era previsible trobar algunes de les restes trobades, encara que, atesa la poca profunditat a la qual es troben (-1,40 m), sabíem que estarien en mal estat de conservació o ja haurien desaparegut pels diferents serveis d'infraestructura que es troben davall de la calçada". L'avantatge ha sigut que els promotors de les obres havien previst estes troballes i s'havien donat més temps de marge per a la finalització d'estes, de manera que fins i tot han pogut fer sondatges a més profunditat, concretament a 2,70 metres, a la recerca de la calçada romana i "per a documentar i interpretar correctament les diferents estructures pertanyents al recinte defensiu islàmic al seu pas per esta zona de la ciutat, igual que els camins d'accés i calçades intramurs". Tot el que s'ha descobert "A partir d'estos breus però intensos treballs arqueològics -expliquen- podem contribuir a ampliar la reconstrucció històrica en este punt de la ciutat, amb la localització d'un camí romà d'accés a la ciutat (possible Via Augusta), paviments de calçades intramurs de la ciutat d'època baixmedieval amb els seus col·lectors, que ens fan veure les diferents orientacions que tenien els camins i les calçades en esta zona de la ciutat, i que no han quedat fossilitzats en l'actual carrer de Sant Vicent, que hui dia és molt més ampli i amb diferent orientació, a causa del resultat de la unió de diverses calçades, camins, parcel·les i la reculada de façanes". Si parlem concretament de la muralla islàmica, "se n'ha pogut estudiar part del llenç, la barbacana i altres estructures en estudi, aparentment reforços o inici de la porta de la Boatella". A més, "extramurs del sistema defensiu, al seu fossat, hi hem documentat el vall cobert", afigen. D'altra banda, durant els treballs arqueològics, s'han recuperat fragments ceràmics que van des d'època ibèrica, romana, islàmica, baixmedieval, moderna i contemporània, a més de material petri com una base de columna, un fust de columna, etc. La previsió dels responsables municipals és documentar totes estes troballes i tapar-les per a tornar a la normalitat en este tram del carrer Sant Vicent, pel qual, a més, tornaran a passar els autobusos.