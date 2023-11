La Mostra de València supera el seu rècord de públic amb més de 17.000 espectadors

La 38a Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que es va cloure el passat 29 d'octubre, ha sigut la més reeixida des que l'Ajuntament de la ciutat recuperara el festival en 2018, i ha polvoritzat tots els registres d'edicions anteriors. Un total de 17.429 persones han assistit a les projeccions, xarrades i activitats celebrades al llarg dels deu dies de festival, la qual cosa suposa un increment del 73,15 % respecte als 10.066 assistents de 2022. El balanç de dades és encara parcial, ja que continua oberta fins a finals de novembre l'exposició dedicada a Helena Cortesina a la Galeria del Tossal.

Paco Roca i concerts

En l'increment d'assistència han sigut fonamentals dos factors. D'una banda, la reobertura del Palau de la Música. La Sala Iturbi va acollir les gales d'inauguració i cloenda, però també sessions que van despertar gran expectació i van esgotar totes les entrades disponibles, com les de les pel·lícules valencianes Quan no acaba la nit i Paco Roca, dibujando la vida, així com els concerts de la Banda Simfònica Municipal i l'Orquestra de València. D'altra banda, s'ha de tindre en compte l'efecte Paolo Sorrentino. La presència a València del cineasta italià premiat amb la Palmera d'Honor de la Mostra ha omplit la sala de la Filmoteca en la majoria de les sessions, i ens ha deixat una masterclass que està a punt de superar els 1.800 visionaments en línia.

Sessions plenes i col·loquis

L'assistència de públic a les projeccions a concurs ha tornat a créixer respecte a edicions anteriors, gràcies a l'interés en pel·lícules com Fireworks o A House in Jerusalem, amb sessions plenes i animats col·loquis posteriors, i l'augment de projeccions en la Secció Informativa s'ha traduït en una gran participació en les votacions per al Premi À Punt del Públic, el més renyit des que es va instaurar el guardó. L'augment d'espectadors també ha sigut notable en "Mostra dels Instituts", per on han passat més de 1.400 alumnes de diferents graus formatius per a gaudir d'una selecció de pel·lícules relacionades amb temes mediambientals.

En paraules d'Eduardo Guillot, director artístic de Mostra de València, “enguany hem notat més que mai la confiança i la implicació del públic en les propostes del festival. Que un cineasta desconegut a Espanya com Edgar Pêra òmpliga la sala en la presentació de la seua última pel·lícula significa que la gent valora la trajectòria de la Mostra i està disposada a acompanyar-nos en el descobriment de directors i pel·lícules als quals no poden tindre accés d'una altra manera”.

València Film Afers

La consolidació de València Film Afers, el fòrum de coproducció internacional que enguany ha celebrat la seua segona edició, ha sigut un altre dels focus d'atenció del festival, que ha mantingut l'Espai Mostra com a punt de trobada a la plaça de l'Ajuntament, per on han passat equips de diverses pel·lícules i s'han fet programes de ràdio en directe davant del públic.

Pel que fa a l'impacte mediàtic del festival, i segons dades d'On-Clusive, la cobertura es xifra en 1.047 articles (+15,69 % respecte a l'edició anterior), amb una valoració econòmica de 10,1 milions d'euros (137 % més de valor de la cobertura, és a dir, s'ha multiplicat el valor per 2,37), mentre que la mitjana de contactes de persones exposades a informacions relacionades amb la Mostra ha pujat un 338 % respecte a l'edició de 2022, multiplicant-se per 4,3.

La 38a edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani està organitzada per l'Ajuntament de València i ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de la Música, Barreira Arte + Diseño, Fnac, València Film Office i À Punt Mèdia com a mitjà oficial, així com amb el patrocini de Hyundai Marcos Automoción, Tevian, Otrura i el suport del programa PICE d'Acción Cultural Española.