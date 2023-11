Torrent incorpora 16 peons i crea una borsa d'ocupació

L'Ajuntament de Torrent incorporarà pròximament 16 nous llocs de peó a la plantilla municipal, després de l'acord adoptat dimarts passat en la taula de negociació en la qual van participar representants de l'Administració i dels treballadors. D'estes 16 places consolidades mitjançant procés selectiu o estabilització, 12 seran per a exercir tasques de peó i altres 4 per a especialistes en tasques específiques.

Així mateix, en la reunió es va aprovar la constitució d'una borsa d'ocupació composta per les 10 persones que no van aconseguir obtindre plaça en els processos esmentats anteriorment, amb la finalitat de cobrir les necessitats que puguen sorgir en un futur amb la major celeritat possible, l'última borsa era de 2004.

L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha assenyalat que “la creació d'esta borsa d'ocupació era un compromís que adquirim amb els ciutadans i que ara posem en marxa”.