El Consell permetrà al banc de la Generalitat avalar la compra d'habitatges

En el pas d'avantprojecte de llei a la fi de setembre fins al seu impuls com a projecte de llei dilluns passat, a l'Institut Valencià de Finances (IVF) se li ha assignat una nova funció. El Consell ha incorporat en la Llei d'acompanyament la possibilitat que el banc públic de la Generalitat puga avalar els compradors d'habitatge a la Comunitat Valenciana, una modificació que no apareixia entre els canvis normatius que fa la Llei d'acompanyament en la seua primera versió quan es va llançar com a avantprojecte.

Segons consta en el projecte de llei que l'executiu autonòmic va aprovar en el ple dilluns passat, junt amb els pressupostos, l'IVF "podrà concedir garanties a particulars per a l'adquisició d'habitatges". Esta possibilitat és un afegit dins dels "Fins i funcions" de l'organisme públic, una modificació que introdueix dins de l'article 24 del títol III de la Llei d'acompanyament sobre les "mesures d'organització administrativa i de reestructuració d'ens del Sector Públic Instrumental de la Generalitat".

Entre les funcions de l'IVF està que dirigirà la seua activitat "principalment cap als sectors productius de la Comunitat Valenciana, pimes i emprenedors". De fet, l'única excepció que inclou en estes funcions és la "promoció immobiliària", llevat que es tracte d'"habitatge protegit o finançament vinculat a plans dissenyats per l'Administració o organismes públics".

No obstant això, amb la modificació que incorporaria ara el Consell, es permetria l'aval d'esta institució financera a particulars per a la compra de qualsevol habitatge. Amb esta mesura es buscaria facilitar l'accés a l'habitatge, encara que no s'explicita si serà a tota mena de persones físiques o si estarà enfocada a un grup determinat, com per exemple els joves, als quals s'ha assenyalat com un dels objectius d'esta legislatura.

Per a això, a més de l'afegit dins de l'apartat 1 de les seues funcions, el canvi normatiu que proposa el Govern Valencià torna a incorporar la possibilitat de "concedir garanties a particulars per a l'adquisició d'habitatge" dins de les funcions que s'expliciten perquè l'organisme "complisca les seues funcions". Entre estes s'assenyala "concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i entitats de naturalesa privada" o "efectuar aportacions i gestionar fons de capital de risc". A estes s'afig la possibilitat esmentada sobre els avals per a comprar habitatge.

Així mateix, esta nova funció ha obligat l'executiu autonòmic a fer una altra modificació extra. És sobre l'apartat 2, el que assenyala les condicions que s'ha de complir per a poder accedir al finançament que atorga el banc públic de la Generalitat. En esta es parla "d'empreses que tinguen el seu domicili social o la part més significativa de la seua activitat a la Comunitat Valenciana". A això ara s'afig el "supòsit de tractar-se de persones físiques particulars" que, això sí, hauran de tindre la seua "residència administrativa" a la Comunitat Valenciana.

Calendari per davant

La Llei d'acompanyament es va aprovar dilluns passat en el Ple del Consell i ja ha començat la seua tramitació a les Corts, on hauria de rebre el vistiplau definitiu perquè entre en vigor a partir de l'1 de gener. En esta s'inclouen mesures com les deduccions en l'Impost de la Renda (IRPF) de les despeses de salut mental, bucodentals o despeses esportives o l'eliminació de les classes en valencià d'assignatures troncals en les zones castellanoparlants, a la qual cosa ha posat objeccions el Consell Jurídic Consultiu.

La tramitació d'esta norma haurà d'acabar el 19 de desembre a l'hemicicle. Fins a eixe dia, encara haurà de passar alguns esculls. El seu debat a la totalitat serà el pròxim 22 de novembre, debat que PP i Vox, amb majoria a la cambra, no haurien de tindre dificultats per a poder superar. Abans, fins al dia 14, els grups parlamentaris podran presentar esmenes parcials i, per tant, encara podria haver-hi alguna modificació.