Dos detinguts a Silla per robatori en vehicles

La Policia Local de Silla ha detingut dos homes presumptament autors de diversos robatoris en diversos vehicles estacionats a la localitat.

Els agents van començar a investigar fa uns dies diverses sostraccions denunciades a l'interior de vehicles estacionats en diversos carrers de Silla, que també haurien patit danys com a conseqüència, i que estava provocant una certa alarma social entre la població.

Quan van saber d'esta situació, la Policia Local va decidir intensificar la vigilància en el torn de nit, la qual cosa va acabar, gràcies també a la col·laboració ciutadana, amb la detenció de dos homes com a presumptes autors d'almenys dos robatoris amb força en vehicle, encara que després es va ampliar la xifra de sostraccions.

Estos dos homes van ser sorpresos portant diversos efectes sostrets de l'interior dels vehicles, estacionats prop de l'avinguda Alacant, així com restes de cristalls de les llunes trencades per a poder obrir els cotxes junt amb eines utilitzades per a poder accedir als vehicles.

A disposició judicial

Els detinguts, junt amb els efectes recuperats i les diligències degudament confeccionades, van ser entregats al lloc de comandament de la Guàrdia Civil de Silla, per a posar-los a disposició judicial.