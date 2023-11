L'església de Begoña pateix la seua segona reforma exterior en dues dècades

La segona reforma integral en dos dècades. Este és el procés que s'està realitzant a l'exterior de l'església de Begoña del Port de Sagunt, quasi 20 anys després de l'última remodelació.

Les obres impulsades per la parròquia van començar fa més de mig any, però ha sigut fa unes setmanes quan s'han fet visibles per a molts, després de la col·locació d'unes bastides en la part del campanar, per a reforçar-lo.

Abans d'això, ja s'havia reparat la façana, «que era el que estava en pitjor estat», com explica a Levante-EMV el president de la Confraria de Begoña,Vicent López, qui considera que «encara queden diversos mesos per a finalitzar les obres».

«Ara falta el campanar, la cúpula i la llanterna, que estaven molt danyats per la corrosió del ferro i pels materials de principis del segle passat», afirmava. «Cal tindre en compte que la construcció es fa en un any i els materials són dels anys vint; no són les pedres de l'edat mitjana de les grans catedrals i esglésies, ni els elements constructius actuals més resistents», afegia.

Això últim ha fet que, amb el pas del temps, la humitat i el salnitre afecten notablement la construcció, «fins al punt que ja en els anys seixanta va caldre afrontar una reforma», afirma. «En els anys huitanta i noranta es va aguditzar el problema i, més tard, es va dur a terme la reforma integral tant a l'exterior com a l'interior de l'església. Però vint anys després el problema torna a sorgir», ressaltava.

La necessitat d'una altra intervenció a l'exterior de l'església va ser detectada arran del despreniment de rebles que es va produir fa vora dos anys, concretament, el gener de 2021.

La sort per als feligresos és que el culte continua amb normalitat a l'església malgrat estes obres el cost de les quals supera els 100.000 €, que seran abonats per la parròquia.

Els treballs han inclòs la demolició d'una cambra pels danys que presentava la part pròxima a l'antic economat. No obstant això, des de la Confraria s'ha lamentat que «ni l'ajuntament ni la Generalitat han donat solució al problema de la paret mitgera amb l'economat», deia en relació a un vell problema del qual ja va informar este diari.