L'Institut Confuci de la UV, el Centre Cultural i la Filmoteca de la Xina programen una mostra de cinema

L'Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV), juntament amb el Centre Cultural de la Xina i la filmoteca d'eixe país, han iniciat este dijous 2 de novembre la Mostra de Cinema Xinés. Passat i Present. Entre els mesos de novembre i gener de 2024, el públic valencià podrà visionar huit pel·lícules de versions originals amb subtítols en espanyol. El cicle cinematogràfic, que es podrà veure als cinemes Babel de València, s'emmarca en la celebració del 50é aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques entre la Xina i Espanya. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, així com amb el suport de l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya.

En la presentació oficial del cicle va participar una delegació xinesa encapçalada per la subdirectora de la Filmoteca, Zhang Xuxia, que va assenyalar la importància d'una activitat que fa un recorregut audiovisual des de la dècada dels anys trenta del segle XX fins als nostres dies. La pel·lícula que inicia el cicle, El chico león (2021), és un exemple de les últimes tendències en l'animació xinesa. En la seua projecció, que va registrar un ple de públic amb un col·loqui posterior, es dona veu als adolescents a través de temes com la companyonia, l'assetjament escolar i la cerca d'identitat. Per al director de l'ICUV, “esta Mostra de Cinema Xinés servirà per a entendre millor la cultura, els costums i la idiosincràsia d'una civilització tan arrelada en el temps com la xinesa, a través del seu seté art, una de les manifestacions culturals que millor defineixen les nostres societats contemporànies”.

En este cicle es podran veure quatre grans clàssics, que han deixat empremtes inoblidables en la història del cinema i de la memòria col·lectiva del país. Ángel de la calle (1937) i Cuervos i gorriones (1949) ofereixen un retrat realista, amb gran sentit d'humor, de la societat xinesa en temps convulsos del segle passat. Cinco flores de oro (1959) és una interessant mirada sobre les ètnies minoritàries i Alboroto en el cielo (1961), una significativa joia de l'animació xinesa amb múltiples premis internacionals, basada en el clàssic de la literatura Viaje al oeste.

Així mateix, es presenten tres pel·lícules més de producció recent, que constitueixen un calidoscopi del cinema actual d'eixe país. Hombre en la Luna (2022), basada en el còmic homònim de l'autor coreà Cho Seok, és una fusió de comèdia i ciència-ficció. El cicle es complementa amb Cultivando estrellas (2022), un drama amb gran autenticitat i valor humà, i En busca del sueño, un documental singular que ret homenatge a nombrosos cineastes d'origen xinés en el sector.

Antic i actual alumnat de l'ICUV poden assistir gratis a les projeccions que desitgen d'este cicle de pel·lícules, enviant un correu electrònic a instituto.confucio@uv.es. En la projecció d'ahir es va completar l'aforament i no es van poder cursar més invitacions. En esta mostra de cinema participa també el Cineclub Babel, a càrrec del qual està el professor de la Universitat de València, Manuel de la Fuente.