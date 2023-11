Mor atropellada una dona de 74 anys a l'avinguda del Port

Una dona de 74 anys ha mort després de ser atropellada per una moto a la ciutat de València. Vora les 22.00 hores d'ahir s'alertava al Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) que una dona havia sigut atropellada per una moto a l'avinguda del Port de València. Pareix que la dona va creuar inadequadament un semàfor en roig a l'altura del número 162 d'esta avinguda i, encara que el motorista va intentar esquivar-la, va acabar impactant contra ella.

Una vegada alertats els serveis d'emergència, el CICU va mobilitzar immediatament una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual només va poder confirmar la defunció de la dona, que va poder morir pel colp posterior a l'atropellament. El motorista, per la seua banda, a penes va patir lesions.

Arran de l'incident, s'ha obert una investigació per a establir les causes exactes de l'atropellament, perquè tot pareix indicar que no ha sigut gravat per les càmeres de trànsit. La morta va ser traslladada a l'Institut Anatòmic Forense.