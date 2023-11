Pego tanca els parcs i extrema la precaució als col·legis pel fort vent

L'Ajuntament de Pego ha precintat els parcs municipals per a evitar incidents que puguen ocasionar les fortes ràfegues de vent, i també ha emés una notificació als col·legis perquè extremen les precaucions durant els descansos de l'alumnat. Així ho ha anunciat l'alcalde Enrique Moll, que també ha explicat que ahir va estar l'equip de l'ajuntament reunit per la possible arribada del foc de l'incendi de Montixelvo.

El temporal per la borrasca Ciaran

Així mateix, continuen en contacte amb l'equip de bombers a l'espera de poder posar en marxa helicòpters i avions que permeten sobrevolar el foc per a frenar-lo. De moment, no hi ha previsió que el foc travesse el Serpis i arribe fins a la localitat, però es mantindran atents. A més, ha exposat la possibilitat d'acollir gent que haja d'evacuar les seues localitats.

Les ratxes de vent, que van començar ahir amb la borrasca Ciaran, van arribar fins als 75/80 quilòmetres per hora i van obligar a tancar recintes de diferents localitats, així com a cancel·lar alguns dels esdeveniments previstos per al cap de setmana. El matí del divendres, Pego viu unes ràfegues d'entre 30 i 40 quilòmetres per hora.