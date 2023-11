El Parlament Europeu exigeix posar límits a les inversions de la Xina en els ports de la UE

El Parlament Europeu vol posar límits i, fins i tot, “bloquejar” les multimilionàries inversions de la Xina en els ports i les infraestructures marítimes del Vell Continent. La situació preocupa de ple perquè el desembarcament del gegant asiàtic en els recintes portuaris fa “perdre sobirania” als estats membres de la UE i augmenten els “riscos de dependència” del país asiàtic davant de nous escenaris econòmics mundials. Així ho assegura l’informe de Mercator Institute for Chinese Studies (Merics), encarregat per la Comissió de Transports de l’Europarlament, que detalla un total de 24 acords d’adquisició xinesos i 13 projectes d’inversió nous en infraestructures marítimes europea entre 2004 i 2021, el valor dels quals va superar els 9.100 milions d’euros, als quals cal afegir 1,1 bilions d’euros més compromesos per als pròxims anys.

Enmig del complex i lent procés d’ampliació del port de València, en el qual la naviliera italo-suïssa MSC —líder del món en transport de contenidors i principal client del recinte del Grau— aspira a explotar la seua nova terminal nord, les principals companyies xineses del sector no deixen de créixer a Europa després de dues dècades de prendre el control de grans emplaçaments marítims. Una d’eixes empreses estatals del gegant asiàtic amb més presència a Europa és China Ocean Shipping Company (Cosco) —que, en 2017, va desembarcar al port de València en prendre el control de la terminal pública de contenidors, fins llavors en mans de Noatum—, juntament amb China Merchants, que han sigut els principals inversors. El port del Pireu (Grècia) també ha sigut una de les principals apostes de la Xina, encara que també es troba en altres grans emplaçaments de Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos, França o Romania, entre altres països. Avaluació de riscos L’avaluació del risc del Parlament Europeu analitza diferents tipus de risc per als seus ports. El primer és la gran dependència comercial de la UE i d’alguns països en particular. A més, destaca els possibles problemes cibernètics i de seguretat. “Els riscos cibernètics i de dades es generalitzaran ràpidament a mesura que es desenvolupe la transició digital, l’aplicació de 5G i l’ús de sensors, entre altres mesures, en les indústries del transport marítim i l’operació portuària”, adverteix l’informe del Parlament Europeu. Els escenaris de risc previstos en este estudi indiquen una situació complexa que no és ni “negoci com de costum” ni “sensacionalisme apocalíptic”. És probable que alguns riscos requerisquen un seguiment i una major aplicació de les normes actuals; uns altres necessitaran un canvi o coordinació moderats entre les institucions europees i els estats membres, i d’altres exigiran solucions més complexes. L’esmentat estudi del Parlament Europeu va més enllà i insta que “podria limitar-se a la participació majoritària d’empreses xineses, deixant les decisions sobre participacions minoritàries en mans dels estats membres”. Avantatges i fracassos L’informe es deté en tres exemples concrets, dos a Grècia i Alemanya i un en un país candidat a la UE, Turquia. Al Pireu i Hamburg, les inversions xineses poden aportar beneficis en forma de millores i ampliació de la capacitat portuària. No obstant això, només al Pireu han augmentat substancialment els trànsits, mentre que el resultat a la terminal de Kumport (Turquia) ha sigut “decebedor”, ja que està operant per davall de la seua capacitat. A més, els experts de Merics recomanen als estats membres que duguen a terme una avaluació de riscos de la participació de la Xina en les seues infraestructures marítimes que incloga l’impacte sobre el treball i el medi ambient, així com sobre les dependències.