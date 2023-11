Repunten els robatoris en el camp davant de la desesperació dels agricultors: “Estem desprotegits”

David Marín ha plantat dues vegades, i dues vegades li han robat. Este agricultor de Torreblanca (Castelló) es va decidir l’any passat a collir alvocat, i, ara mateix, està desesperat. “U ja no sap què fer, no li veig solució. El qui roba es queda impune i l’agricultor està cada vegada més desprotegit”, lamenta el treballador del camp.

És una de tantes històries darrere del repunt de robatoris en el camp en determinats tipus de cultiu, sobretot olives i alvocats, per ser els més cars, segons explica la Unió de Llauradors. AVA-Asaja estima que, l’any passat, els furts en el camp van deixar 25 milions en pèrdues per als agricultors, i enguany va camí de ser igual o pitjor.

Divendres passat, una banda de lladres amb maquinària va aconseguir sostraure més de mil quilos d’olives a Buñol. L’encariment de les olives a nivells històrics està coincidint amb una onada de robatoris en cada vegada més regions. I no només a la C. Valenciana, també a Andalusia i Extremadura.

Una cosa pitjor succeeix amb els alvocats, ja que la sostracció d’oliva coincideix amb la temporada de collita, però, en el cas de l’alvocat, els robatoris estan sent prematurs, amb el fruit verd. Tan sols les varietats més primerenques d’alvocats Bacon i Fort, s’estan començant a collir en alguns punts. El preu en origen se situa entre 1,5 i 2 euros el quilo.

Segons denuncia l’Associació de Productors d’Alvocat (Asoproa), “nombrosos agricultors estan patint robatoris de les seues collites a pesar que la varietat majoritària d’esta fruita en terres valencianes, Lamb Hass, encara necessita cinc mesos més per a arribar al grau òptim de maduració”. David va ser víctima, fa dues setmanes, d’un d’estos robatoris, i explica que els delinqüents deixen madurar el fruit en cambres per a després intentar vendre’l a comerços.

Càmeres en els alvocaters

AVA-Asaja també explica que els robatoris s’han produït també en cultius adjacents, com ara taronges, carxofes o llimes. Els agricultors del Camp de Morvedre, per exemple, han hagut d’augmentar la seguretat en les seues parcel·les amb la instal·lació de tanques. Marín ha hagut de comprar, fins i tot, càmeres per a intentar frenar els lladres. Es planteja, fins i tot, “deixar de cultivar, davant de la impotència de veure com els lladres han deixat molts dels arbres sense fruit”.

En el cas de l’alvocat, cal afegir un problema més, i és, de moment, la impossibilitat d’incloure’l en assegurances, per no ser una collita pròpia de la Comunitat. “Els delinqüents són llestos i saben que menys de 300 euros és furt i no els poden fer pràcticament res. Després és difícil trobar-los, i, si ho fas, la majoria d’estes persones no tenen diners per a pagar, així que es declaren insolvents. La conclusió és que la pitjor part, com sempre, se l’emporta l’agricultor”, conta Marín.

Segons adverteix AVA-Asaja, l’onada de robatoris també ha arribat a l’interior de la Comunitat Valenciana, coincidint amb el temps de l’obertura de centres de recepció de l’oliva, cultiu predominant en eixes zones.

Denúncia i vigilància

La Guàrdia Civil manté un dispositiu de vigilància continu que reforça en les temporades de collita de cada fruita o hortalissa, segons explica la Delegació del Govern. No obstant això, poc soluciona a Marín. “Els delinqüents saben molt bé per on estan patrullant per cada moment i aconsegueixen robar sense que els vegen; a més, l’única comissaria que hi ha està molt lluny”, explica.

Així que les denúncies de poc li serveixen a ell, que demana que augmenten els controls policials en el camp. Per això, ha decidit instal·lar càmeres (que també li han arribat a robar, juntament amb les plaques solars). Hi ha hagut casos en els quals, malgrat haver gravat als lladres, no ha rebut res després, en tractar-se de molt poca quantitat.

AVA-Asaja alerta que els robatoris afigen més dificultats als olivicultors valencians, ja que les perspectives de producció apunten a un enfonsament del 50 % respecte a un aforament normal a causa de la falta de pluges a les comarques interiors de la Comunitat Valenciana, a més de diversos temporals de pedra i temperatures elevades a la primavera.

Per això, l’organització agrària ha sol·licitat a Delegació del Govern que “extreme la vigilància tant en els camps d’oliveres com en estos centres de recol·lecció que poden adquirir mercaderia robada i generar un mercat negre d’olives per a l’elaboració d’oli d’oliva”.