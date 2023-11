Sánchez aconsegueix del PSPV el segon major suport d’Espanya al pacte d’investidura

Els militants socialistes valencians han secundat, amb el 92,72 % dels vots, els pactes d’investidura de Pedro Sánchez en la consulta celebrada pel partit, la qual cosa suposa un percentatge cinc punts per damunt de la mitjana global del 87,13 %, el més elevat després de l’agrupació de Ceuta (94,30 %). En la consulta, 18.183 militants socialistes a la Comunitat Valenciana, 172.611 al país, estaven cridats a pronunciar-se sobre l’acord de govern signat ja amb Sumar i sobre els pactes necessaris amb altres partits perquè la investidura tire avant, entre els quals hi ha ERC (signat dijous passat) i Junts (encara pendent).

“Dones suport a l’acord per a formar un govern amb Sumar i obtindre el suport d’altres formacions polítiques per a aconseguir la majoria necessària?”, deia la pregunta formulada, que no esmentava expressament la llei d’amnistia, requisit exigit per Junts i ERC per a donar suport a la investidura de Sánchez. En la federació valenciana s’ha registrat una participació del 64,57 %, més d’un punt per damunt de la mitjana global, un 63,41 %. Dels participants en l’agrupació del PSPV, 10.885 persones hi van respondre afirmativament, i tan sols 780 en negatiu, un 6,64 %, en una consulta en la qual es van comptabilitzar 75 vots en blanc o nuls, un 0,64 %. El percentatge més baix s’ha registrat a Castella-la Manxa, autonomia governada per Emiliano García-Page, un dels escassos socialistes en actiu crítics amb la llei d’amnistia.