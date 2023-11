Acció Cultural veu amb preocupació la "deriva antidemocràtica" de Mazón i Catalá

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha expressat la seua "preocupació" pel que qualifica de "deriva antidemocràtica i antivalenciana" dels governs de coalició PP-Vox en la Generalitat Valenciana i els ajuntaments com el de València.

"Deriva -asseguren- que en pocs mesos s'està accelerant de manera ràpida i que provoca la degradació dels valors democràtics de respecte a la pluralitat, de transparència i objectivitat en la destinació dels recursos públics i de les més elementals normes democràtiques, i fins i tot d'educació, en la convivència i el comportament amb qui no comparteix la ideologia que este govern d'extrema dreta pretén imposar".

"Els fets parlen per si mateixos: intents de censura de revistes pel simple fet d'estar escrites en valencià; de negar la valencianitat d'Alacant; de negar l'autoritat acadèmica de l'AVL i el seu rang d'institució reconeguda per l'Estatut; d'imposar normatives lingüístiques acientífiques basades només en criteris polítics; de canviar per decisió política el nom de la ciutat de València; de substituir els criteris de transparència, objectivitat i lliure concurrència en la decisió de les subvencions per l'actual concessió de subvencions a dit i amb la proximitat política i l'amiguisme com a únic criteri, i de persecució de noms insignes de la nostra cultura com Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés o Vicent Torrent", afirma l'entitat en un comunicat.

"I tot això -afig- al mateix temps que el caos regna en l'àmbit de l'Educació o es deixa desprotegit el territori valencià davant l'amenaça d'incendis i es maltracta l'exemplar cos de bombers".

Per a ACPV, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i l'alcaldessa de València, María José Catalá, "només encerten quan s'autocorregeixen, com en el cas de la reversió de l'Hospital de la Marina".

Atac contra Barrera

Acció Cultural al·ludeix a la compareixença dilluns del vicepresident primer i conseller de Cultura, Vicente Barrera, a les Corts per a presentar el pressupost del seu departament, i lamenta "el deplorable espectacle que va protagonitzar".

A parer de l'entitat, es tracta del "últim exemple d'una deriva antidemocràtica i antivalenciana, d'una degradació de les institucions d'autogovern que només s'explica perquè Mazón ho permet i ho aprova: el pressupost de la Generalitat és un acord de Govern, en el qual el conseller d'Hisenda i el president tenen l'última paraula".

"Barrera prohibeix, censura i insulta perquè Mazón vol: si no ho volguera, podria haver-ho impedit, igual que va destituir un càrrec de Justícia per violència de gènere", postil·len.

"Però l'espectacle permés i alimentat per Mazón va tindre una segona part que mostra ben clarament el perill real al qual ens enfrontem: el dia va acabar amb concentracions d'exaltats davant la seu d'un partit polític, exaltats radicals que van cridar càntics franquistes amb actituds amenaçadores i agressives", fins a tal punt que en ciutats com Madrid "van provocar una dura i inusual intervenció policial per a frenar l'intent d'assalt d'una seu d'un partit democràtic".

Rebuig de les concentracions

"Les concentracions de caràcter trumpista convocades pel partit amb el qual governa Mazón no van ser condemnades amb claredat pel president, cosa que mostra una complicitat absolutament irresponsable i indigna d'un polític que diu que respecta els valors de la democràcia i la pluralitat", manifesten.

En esta línia, ACPV responsabilitza Mazón i Catalá, i el seu partit, de "permetre i, fins i tot, d'alimentar esta deriva antidemocràtica i antivalenciana, de la creixent degradació de la vida política que pateix el nostre país i de qualsevol possible mal a béns immobles i persones que este clima de violència puga provocar".

Finalment, l'entitat exigeix al cap del Consell i a l'alcaldessa que "se centren en la gestió i a resoldre els problemes i les necessitats del poble valencià, que abandonen la seua submissió a l'agenda d'odi de l'extrema dreta i que posen fi a esta perillosa deriva -que en altres països han provocat escenes com l'assalt a les institucions als Estats Units o el Brasil-, perquè l'actuació d'un conseller és, en última instància, responsabilitat del president que el va nomenar i davant el qual ha de respondre en primer lloc".