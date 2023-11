Així serà el nou Bo Viatge

Llançar "complements" que se sumen a un Bo Viatge marcat per una considerable reducció econòmica en els pressupostos de 2024. Eixe és el compromís que ha fet el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una intervenció davant els mitjans de comunicació durant la segona jornada del World Travel Market (WTM) que s'està celebrant fins demà a Londres.

Ací, ha assenyalat que la retallada de 2,5 milions d'euros -que deixa la partida d'esta iniciativa per al pròxim exercici en 12,5 milions- no suposarà una disminució dels trajectes efectuats per ciutadans valencians, dins d'una iniciativa pionera a Espanya que va estrenar en 2020 el Consell de Ximo Puig per a impulsar la demanda interna de viatges fora de la temporada alta, després de la crisi viscuda amb la COVID-19, i que el nou Govern de PP-Vox no ha eliminat. En concret, ha assenyalat que el que està fent el seu executiu és "reformar i actualitzar [el programa] per a arribar a molta més gent".

En eixa visió, ha destacat que "al llarg de l'any que ve hi haurà complements a eixe bo" que tindran com a objectiu "reconfigurar tot el sistema per a desestacionalitzar", una perspectiva que ha estat pronunciant el president de la Generalitat en cadascuna de les intervencions que ha efectuat durant les dues jornades de reunions que ha tingut en la fira turística londinenca.

Arribar "a més gent"

Així mateix, Mazón ha remarcat que el seu Consell buscarà amb el Bo Viatge del pròxim any "arribar a més gent en estades de menys temps" i, en paral·lel, poder "completar una reforma per a ser més competitius". No en va, malgrat la baixada de la despesa del bo, Turisme ja ha pressupostat en els seus comptes de 2024 el llançament d'una nova línia de fons per un import d'1,4 milions d'euros destinada a ajudar "aquells establiments que participen en programes de desestacionalització del producte turístic o en uns altres de similars de Turisme CV".