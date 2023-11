Dimiteix António Costa, primer ministre de Portugal, investigat per possible corrupció

El primer ministre portugués, António Costa, ha presentat dimarts la seua dimissió, després que la Fiscalia l'haja inclòs en una investigació per presumptes delictes de prevaricació i corrupció vinculats al sector del liti i l'hidrogen verd en el si del Govern, si bé no ha sigut acusat de moment.

"Tinc entés que la dignitat no és compatible amb cap sospita (...). La dignitat de les funcions del primer ministre no és compatible amb cap sospita sobre la seua integritat (...), per això, òbviament, he presentat la meua dimissió", ha anunciat Costa després de reunir-se amb el president, Marcelo Rebelo de Sousa.

Des del Palau de Sao Bento, seu de l'Assemblea Portuguesa, Costa ha començat la seua intervenció davant els mitjans mostrant la "sorpresa" que ha sentit quan la Fiscalia l'ha inclòs en aquesta investigació. "Tanque una etapa amb la consciència neta", ha dit, al mateix temps que ha anunciat que col·laborarà amb la justícia "en tot el que entenga necessari".

Costa ha incidit en diverses ocasions que el càrrec de primer ministre és incompatible amb qualsevol tipus de sospita sobre la seua honorabilitat, al mateix temps que ha subratllat que marxa sense cap càrrec de consciència per la comissió de qualsevol acte "il·lícit" o "censurable".

Davant les preguntes dels mitjans en relació al seu futur polític, Costa ha anunciat que no es presentarà a les pròximes eleccions.

A primera hora de dimarts, la Fiscalia ha fet diversos registres, incloent-hi les seus dels ministeris de Medi Ambient i Infraestructures, així com en diverses oficines del Palau del Sao Bento, a Lisboa, per sospites de corrupció en la concessió d'una sèrie de contractes públics relacionats amb l'explotació de jaciments de liti i un projecte per a produir energia amb hidrogen.

La Policia també ha registrat la residència oficial del primer ministre, per a examinar en concret el despatx del seu cap de gabinet, Vítor Escária, que ha sigut detingut, igual que l'alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, i l'empresari Diogo Lacerda Machado, amic íntim de Costa.

Les cerques de diverses hores a les seus de Medi Ambient i Infraestructures han resultat també en l'acusació dels que són els seus responsables, Duarte Cordeiro i Joao Galamba, respectivament.