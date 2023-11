Vox impedeix una declaració de les Corts contra les protestes a les seus socialistes

El PSPV ha presentat en la junta de síndics una declaració institucional perquè les Corts condemne els "atacs a les seus socialistes i de tots els partits democràtics". No obstant això, Vox ha rebutjat que es puga tirar avant en el parlament autonòmic (alguns dels seus diputats han estat en estes protestes), mentre que el PP ha indicat que la corregiran "perquè es queda curta" i demanaran que s'hi afija que, a més de la condemna als atacs, es demanarà que es detinga els qui ho facen, se'ls jutge "i mai se'ls amnistie".

"En democràcia no és tolerable amenaçar, coaccionar i fomentar l'odi", ha indicat Arcadi España, síndic adjunt dels socialistes valencians. En este sentit, el text presentat pels del puny i la rosa demana la condemna no sols als "atacs a les seus socialistes", sinó "de tots els partits democràtics" i els "crits contra la Constitució, el cap de l'Estat, el president del Govern i a favor del dictador Franco", i es reclama el "cessament dels discursos d'odi que encoratgen comportaments hostils contra partits polítics democràtics i els seus militants".

El síndic adjunt dels socialistes valencians ha exigit a Mazón que deixe de "posar-se de perfil" i que condemne "clarament l'ocorregut". En este sentit, ha apuntat al fet que “un dels signants del pacte de la vergonya amb la ultradreta va participar ahir en les concentracions”, en referència al candidat de Vox a la Generalitat el 28M i hui diputat al Congrés, Carlos Flores Juberías, així com altres diputats de les Corts.

Qui ha mostrat tota la "solidaritat" amb el PSPV ha sigut el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha expressat la seua "preocupació pel clima d'odi". Així, a més d'indicar que dona suport a la declaració institucional, ha criticat la "tebiesa" del PP per a condemnar estos fets, perquè "contribueixen al fet que estes coses no es paren de manera directa", al mateix temps que ha afegit que "l'odi" d'eixes concentracions "es mostra en els pressupostos", en castigar des de la Conselleria de Cultura que dirigeix Vicente Barrera les partides als que "no pensen com ells".

Suport de Vox

Posició totalment contrària a la de Vox, que no sols rebutja la declaració institucional, sinó que ha mostrat el seu suport a les protestes de dilluns a la seu del PSPV, en la qual, fins i tot, van participar alguns dels seus diputats. Així, els seus portaveus adjunts a les Corts, David Muñoz i José María Llanos, han rebutjat "rotundament" la declaració institucional, cosa que suposa impedir que esta tire avant perquè, per a això, necessita el vistiplau de tots els grups que integren la cambra autonòmica per a tirar avant.

En este sentit, per a Vox, la proposta dels socialistes "és un intent més de convertir els culpables en víctimes i les víctimes en culpables". "Des d'ahir no fan més que victimitzar-se", ha afegit Llanos, que, en canvi, ha condemnat les càrregues policials al carrer Ferraz, que ha definit com a "ordre tirànica" i "repressió bolivariana". Així, ha mostrat el seu suport "sense cap gènere de dubtes" a les protestes i ha parlat de "terrorisme d'Estat", del PSOE com a "partit il·legítim" i de Sánchez com a "corrupte i traïdor".

Manifestació diumenge

Per la seua banda, el PP, a través del seu síndic Miguel Barrachina, ha assegurat que el seu partit "condemna sempre totes les agressions a qualsevol persona de qualsevol partit", però ha indicat, sobre la declaració institucional, que es queda "curta". Per això, ha anunciat que la corregiran per a afegir que, a més de condemnar estos actes, s'assenyale que, en cas que es donen estes agressions, es detinga els autors, se'ls jutge "i mai siguen amnistiats".

"Demane el mateix que quan ho feien els socis del PSOE", ha assenyalat Barrachina, que, a més, li ha demanat als socialistes "cintura" i "esportivitat", sense expressar una condemna expressa sobre els actes celebrats dilluns, encara que sí que marcant distància, com ja va fer Carlos Mazón. Així mateix, ha indicat que el PP és un "partit pacífic, moderat i de centre", i ha cridat a unir-se a la convocatòria de la manifestació "pacífica" del pròxim diumenge "com hem fet sempre".