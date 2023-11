Cofrentes comptarà amb un segon magatzem sec de residus radioactius

El Govern ha iniciat el procés per a la construcció d’un segon magatzem sec en la central nuclear de Cofrentes per a l’emmagatzematge de residus radioactius. L’executiu s’ha vist obligat a prendre la decisió després de descartar definitivament el cementeri nuclear de Villar de Cañas, que anava a assumir les deixalles generades pels set reactors nuclears espanyols. En l’actualitat, el combustible gastat a conseqüència de l’explotació de la central nuclear de Cofrentes es troba en les piscines de la planta i en un magatzem temporal individualitzat (MTI) que es va posar en marxa en 2021 i que disposa de 15 contenidors. La central deixarà d’operar el 30 de novembre de 2030. El nou MTI és imprescindible per a poder desmantellar Cofrentes.

Saturació en 2027 D’acord amb la capacitat útil de les piscines i dels contenidors, les piscines arribaran a la saturació en la recàrrega prevista en 2027. El nou MTI comptarà amb una llosa de formigó armat d’1,067 metres de grossària, amb unes dimensions de 80,3 per 22,5 metres en la longitud màxima dels costats, i amb capacitat per a un emmagatzematge de fins a 52 contenidors; i amb una segona llosa de formigó armat de forma rectangular d’1,067 metres de grossària, amb unes dimensions de 80,3 per 17,5 metres i amb capacitat per a un emmagatzematge de fins a 33 contenidors. El Ministeri de Transició Ecològica acaba d’anunciar el sotmetiment a informació pública del projecte i de l’estudi d’impacte ambiental. Any 2088 El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va avalar fa 11 mesos la decisió del Govern de deixar els residus radioactius de la central nuclear valenciana a Cofrentes fins a 2088. El Ple del CSN va emetre un informe favorable del 7é Pla general de residus radioactius, que preveu la construcció de magatzems temporals descentralitzats (MTD) al costat de les plantes espanyoles, en comptes del magatzem temporal centralitzat (MTC) previst inicialment al poble de Conca de Villar de Cañas. El projecte del Govern precisa que, fins al 31 de desembre de 2020, Cofrentes va acumular 851 tones d’urani gastat (que és altament contaminant), i, des d’ara i fins a la data del seu tancament, generarà 24.914 metres cúbics de residus radioactius de baixa, mitjana i alta activitat. El pla de tancament estableix que Cofrentes pararà el novembre de 2030, el desmuntatge arrancarà en 2033 i els treballs de desmantellament conclouran en 2043.