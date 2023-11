El Govern ja ha habilitat 730 places per a migrants arribats de Canàries

El Govern d’Espanya ja ha habilitat 733 places de les fins a 1.441 que es podrien posar a punt en els pròxims dies a la Comunitat Valenciana per a acollir desenes de migrants traslladats des de Canàries, on estes setmanes han arribat diferents piragües amb milers de persones a bord. Així ho afirmen fonts de la delegació de l’executiu a la Comunitat Valenciana, que precisen que fins al moment s’han habilitat 220 places a Guardamar del Segura, 200 a Gandia, 40 a Alacant, 28 a València, i, en estos últims dies, s’hi han afegit 45 a Benicàssim i 200 a Peníscola. De fet, este dilluns ja es van instal·lar les primeres persones acollides en este municipi castellonenc.

La previsió és que les arribades des de Canàries continuen succeint-se en els pròxims dies dins del dispositiu de crisi humanitària que coordina el Ministeri de Migracions juntament amb entitats socials d’atenció i intervenció social.

Amb tot, des de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana adverteixen de la dificultat de proporcionar dades exactes amb el nombre de persones acollides, ja que les arribades són graduals i molts dels que són traslladats a la Comunitat Valenciana opten per seguir el seu camí cap a la destinació que tenien prevista al seu país d’origen.

Conferència sectorial

Esta “crisi migratòria” d’arribada de migrants a les costes canàries i transport d’estes persones a recursos per tot el país l’està gestionant directament el Govern d’Espanya (i les seues delegacions autonòmiques) i les entitats socials d’intervenció. Els municipis que acullen migrants van demanar més informació i coordinació, així com la Conselleria de Serveis Socials que dirigeix Susana Camarero, i així ho van fer constar en una videoconferència amb el ministre d’Inclusió i Migracions, José Luis Escrivá, en la qual també van participar representants locals i regionals de les 17 comunitats autònomes; la presidenta de la Federació de Municipis i Províncies (FEMP), María José García Pelayo; i el president del Cabildo d’El Hierro, Alpidio Armas el 31 d’octubre.

Durant la reunió, la consellera d’Igualtat de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, va demanar la convocatòria de la Conferència Sectorial de Migracions per a fer partícips a totes les autonomies i millorar la coordinació. Escrivá va anunciar este dilluns que fixarà esta conferència dilluns que ve, 20 de novembre, en la seu del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a Madrid, i estarà presidida per ell mateix i constituïda pels titulars de les conselleries amb competència en la matèria de cada comunitat autònoma, així com per tres representants designats per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).