El PSPV pressiona Mazón després de cridar el líder valencià de Vox a manifestar-se davant de les seus

El PSPV pressiona Mazón perquè condemne les manifestacions contra l’amnistia davant de les seus socialistes a València i en la resta del país, mentre un dels líders de Vox a la Comunitat Valenciana, Carlos Flores Juberías (actualment diputat al Congrés), insisteix a cridar a continuar amb estes protestes, en les quals ell mateix va participar dilluns passat.

El secretari d’Organització dels socialistes valencians, José Muñoz, ha exigit de nou al president de la Generalitat del PP, Carlos Mazón, que condemne els altercats i les concentracions en les seus del PSOE, especialment després dels disturbis d’este dimarts a Madrid al carrer Ferraz. Mentrestant, els socis del PP en el Consell, Vox, continua cridant a eixir als carrers enfront de les cases del poble socialistes.

HOY A LAS 20.00, FRENTE A LA SEDE DEL PSOE. PORQUE ESPAÑA NO SE VENDE.

(Da igual cuando lo leas. Da igual donde lo leas) pic.twitter.com/2yiNjPGvf5 — Carlos Flores Juberías (@FloresJuberias) 8 de noviembre de 2023

Muñoz ha lamentat que anit continuara “la fustigació i l’assetjament contra el PSOE per part de grups antidemocràtics que han sigut encoratjats per moviments de dreta i extrema dreta”. Els socialistes esperen “este cessament” i sostenen que “si Mazón considera que és important defensar la democràcia, ha de condemnar-ho”.

El president de la Generalitat es va pronunciar estos dies sobre les primeres manifestacions davant de les seus socialistes (prèviament als altercats i disturbis de manifestants violents i vinculats a l’extrema dreta) i va admetre que “entén la indignació creixent”, però que no comparteix les concentracions davant de locals de partits polítics. Amb tot, va animar a acudir a les concentracions convocades pel PP per a este diumenge, 12 de novembre, en totes les capitals de província. A València, serà enfront de la Delegació del Govern.

Per a Muñoz, per la seua banda, és “molt greu”, que en estos actes hi haja representants públics que “assistisquen i encoratgen estes manifestacions”, i critica que Mazón “no condemne enèrgicament el que està ocorrent”. “Cada dia que passa de silenci de Mazón, és un silenci còmplice de la situació que viu no només el PSOE, sinó també la democràcia”.

Els socialistes esperen “no haver de lamentar cap desgràcia”, perquè, si ocorre, “serà molt tard perquè tots els demòcrates condemnen en temps estes actituds”. Finalment, el secretari d’Organització ha criticat que les úniques paraules dels populars hagen sigut mitjançant un tuit de Feijóo “en el qual culpa el president Sánchez del que està ocorrent”. D’altra banda, han agraït el suport dels partits progressistes i han enviat un missatge de força als militants socialistes.