Blinken alerta a Seül de la "creixent i perillosa" cooperació militar entre Corea del Nord i Rússia

Està a Corea del Sud el secretari d'Estat estatunidenc, Antony Blinken, per a enfortir les seues aliances en un món en combustió. A Tòquio havia liderat la "veu única i ferma" del G7 sobre Orient Pròxim, que va resultar molt semblant a la de Washington, i a Seül ha reafirmat els compromisos amb el seu amfitrió davant d'una amenaça nord-coreana agreujada pels seus vincles amb Rússia. No sorprén que dos països en la nòmina d'enemics dels Estats Units i castigats per les sancions internacionals s'hagen acostat i obert un altre front, per si no li'n sobraven ja a la Casa Blanca.

Els Estats Units i Corea del Sud comparteixen la seua "profunda preocupació per la creixent i perillosa" cooperació entre Pyongyang i Moscou, ha dit Blinken en roda de premsa. "Veiem que Corea del Nord subministra equip militar a Rússia perquè cometa les seues agressions a Ucraïna i veiem també que Rússia subministra tecnologia a Corea del Nord i dona suport als seus programes militars", ha afegit. Washington i Seül sostenen que Pyongyang ha enviat projectils i munició a Moscou, la qual cosa neguen tots dos. Corea del Nord rebria a canvi l'assistència russa en matèria espacial per a col·locar el seu primer satèl·lit espia en òrbita. No ho ha aconseguit després de diversos intents i Corea del Sud llançarà el seu a la fi de mes des d'una base estatunidenca. No és un assumpte menor per a un país tan orgullós avançar-se al seu veí del sud. La cimera de setembre de Vladímir Putin i Kim Jong-un en l'extrem oriental de Rússia va certificar la sintonia. Moscou ha sigut una crossa econòmica i diplomàtica de Pyongyang durant dècades. Els Estats Units, per la seua banda, han patit la pedra nord-coreana en la sabata des que va acabar la guerra a la península. Els seus plets amb un xicotet i empobrit país d'un racó asiàtic s'han estés en els últims mesos a la seua agenda geopolítica, tant a Ucraïna com a Orient Pròxim. Pyongyang culpa els Estats Units i Israel del problema i ha enviat armes amb regularitat a Hamàs. Els llançagranades usats en el seu atac del 7 d'octubre que va deixar 1.400 morts a Israel eren nord-coreans, segons Seül. Línia dura Als Estats Units, almenys, li reconforta l'harmonia amb Corea del Sud des que els conservadors van recuperar la Casa Blava. Yoon Suk Yeol manca de l'admirable paciència del seu predecessor, Moon Jae-in, amb els excessos nord-coreans, així com de la seua voluntat fèrria per pacificar la península. Ha tornat la línia dura a Seül i el tossut alineament amb els Estats Units en la zona, també davant de l'auge de la Xina. Blinken ha aterrat a Corea del Sud en un altre moment tibant, abans cíclics i ara estructurals, al qual contribueixen tant els llançaments de míssils de Pyongyang com les maniobres militars conjuntes dels Estats Units i Corea del Sud. A Blinken li han omplit l'agenda. En la seua breu visita a Corea el Sud, s'ha reunit amb el president, Yoon Suk Yeol, amb el ministre d'Exteriors, Park Jin, i amb l'assessor de Seguretat Nacional, Cho Tae-yong. A Washington li frustra que Corea del Sud, aliat fidel i un dels majors exportadors d'armes del món, continue amb la seua política de no enviar-les a les zones en conflicte. Es desconeix quant de temps podrà resistir Seül les pressions estatunidenques. La KCNA, agència oficial nord-coreana, ha criticat la visita de Blinken i la imminent del secretari de Defensa, Lloyd Austin, als quals ha qualificat "d'instigadors bèl·lics" que porten "nuvolades de noves guerres" a Àsia.