Catalá atribueix a la inexperiència de Vox la retirada de les subvencions a UGT i CC. OO.

Les reaccions a la retirada per part del regidor d'Ocupació, Juanma Badenas (Vox), de les subvencions nominatives que l'Ajuntament de València dona als sindicats UGT i CC. OO. des de fa anys continuen. L'alcaldessa, María José Catalá (PP), ha eixit al pas de la decisió dels seus socis de govern atribuint-la a la falta d'experiència en la gestió. Catalá ha defensat les accions i ajudes aprovades en el Pacte per l'ocupació aprovat amb el govern de Rita Barberá i ha insistit, com ja va explicar ahir en el Consell Social de Presentació dels Pressupostos Municipals de 2024, que els diners de les subvencions nominatives (1,2 milions d'euros) continua estant en els pressupostos del pròxim any i va justificar la decisió de Badenas de revisar els criteris d'adjudicació d'estes.

El portaveu de Vox i regidor d'Ocupació, per la seua banda, ha matisat hui que la retirada de les subvencions als sindicats (també a les organitzacions de consumidors, a les universitats i a les associacions "catalanistes"), mentre es mantenen les que estava rebent per a accions formatives i d'inserció la patronal empresarial CEV, no és una decisió definitiva. Badenas, que ha eliminat la línia d'ajuda de 240.000 euros als sindicats, ha apuntat que en les pròximes setmanes es reunirà amb els sindicats per a saber en què gasten les ajudes. Unes declaracions fetes després que la regidora d'Emprenedoria, de Vox, Cecilia Herrero, assegurara en xarxes socials que alguns beneficiaris d'ajudes municipals es gasten els diners "en mariscades". "Volem saber què volen fer amb eixes ajudes i volem reunir-nos abans amb els agents socials i planificar les subvencions", ha dit Badenas, que ha recalcat que "acabem d'arribar a la regidoria". "Si són projectes útils i fomenten l'ocupació, els donarem suport", ha afegit Badenas, que ha assegurat que amb la CEV sí que hi havia hagut contactes previs sobre la base dels quals es va decidir mantindre'ls la subvenció, però tornaran a reunir-se amb tots els agents socials. "Escoltarem a tots", ha assegurat el líder de Vox. Restitució immediata El regidor de Compromís Ferran Puchades, per contra, ha instat el govern de PP i Vox a restituir "de manera immediata" la subvenció municipal als sindicats en els pressupostos de 2024. Per a Puchades, les declaracions de Juanma Badenas en les quals ha defensat la revisió a les ajudes a les organitzacions sindicals mentre manté les de la patronal d'empresaris CEV posa de manifest "el seu prejudici ideològic i sectari". Per a Compromís és "molt greu" que un tinent d'alcalde i membre del govern municipal demostre "una clara ignorància sobre les qüestions que ha de gestionar, i és que desconeix el treball, les funcions i les línies d'acció que conté el Pacte per l'ocupació de la ciutat de València, tan rellevants com la millora de la formació i la inserció, l'estímul de la cultura emprenedora o la preservació del teixit empresarial i de l'ocupació”. Les subvencions van destinades a complir tots eixos objectius, que són compartits per sindicats i organitzacions empresarials.