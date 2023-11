Compromís obri la porta a canviar de seu central

Compromís ha posat sobre la taula la possibilitat de deixar la seua seu a la cèntrica plaça del Pilar de València. Ho va suggerir fa uns dies la nova portaveu dels valencianistes a l'Ajuntament de València, Papi Robles, després del pas arrere de Joan Ribó, en una entrevista en À Punt, i ho confirmen fonts de la coalició a este diari, encara que matisen que esta possibilitat s'ha valorat "altres vegades".

"No hi ha res tancat. Totes les opcions estan obertes i s'està analitzant un possible canvi de seu", assenyalen les mateixes fonts. No tant pels diners que ha deixat de percebre la coalició després de perdre diversos governs després de les eleccions municipals i autonòmiques de maig, entre els quals està l'autonòmic, sinó per les condicions en les quals es troba el local, que lloguen a un propietari.

En este sentit, Robles va assenyalar que l'amo no manté de la mateixa manera les instal·lacions i ho va atribuir a un possible interés de convertir el baix en un apartament turístic, els quals proliferen en la zona més cèntrica de la ciutat, va assenyalar la portaveu de Compromís a València.

Sobre el canvi de seu, fonts valencianistes assenyalen que és una cosa que "sempre ha estat damunt la taula". Una de les alternatives podria ser mudar-se al pis en propietat que té Compromís i que va ser l'antiga seu de Més (el Bloc), si bé encara no hi ha res decidit.