La gran festa solidària de donació de sang a Gandia arriba a la majoria d'edat

Gandia torna a ser seu este dissabte 11 de novembre de la gran festa solidària de donació de sang, que enguany arriba a la seua dihuitena edició. L'esdeveniment, organitzat pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV) i l'Ajuntament de Gandia, tindrà lloc al vestíbul de l'edifici consistorial, de 9.30 a 10.30 hores i de 16.30 a 20 hores.

La campanya funciona des de 2006 i, al llarg de la seua trajectòria, ha arribat a les 3.169 donacions. L'any passat van ser 203 les persones que van decidir sumar-se a la causa i, esta vegada, s'espera rebre una quantitat similar de voluntaris.

El CTCV destaca el gran compromís de la ciutat i va explicar que, de fet, en 2022 va fer més de 90 col·lectes de sang en diferents punts com la Mancomunitat de la Safor, el Centre Comercial La Vital o el Centre Social Corea. A més, ha afegit que, de moment, este 2023 s'han obtingut 2.021 unitats de sang i hi ha hagut 158 voluntaris incorporats per primera vegada.

La regidora delegada de Sanitat i Polítiques Saludables, Liduvina Gil, ha destacat la importància que té una sola donació, atés que esta pot "salvar la vida de tres persones", per la qual cosa en l'última edició "es va aconseguir ajudar 609 pacients".