Puig assenyala que la tornada de les empreses a Catalunya "serà decisió de les empreses"

El secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha assenyalat que, malgrat que el pacte entre PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez incorpore que es treballarà per a afavorir la tornada de les seus socials de les empreses que se'n van anar durant el procés, moltes de les quals es van instal·lar a la Comunitat Valenciana, "són les empreses les que prenen les decisions".

El pacte d'aconseguit pel PSOE i Junts per Catalunya per a investir Pedro Sánchez president del Govern inclou treballar per a "facilitar i promoure" el retorn a Catalunya de la seu social d'empreses que van canviar la seua ubicació després de l'1 d'octubre de 2017 a altres territoris, entre els quals està la Comunitat Valenciana.

Així, el text de l'acord al qual han arribat els socialistes i els postconvergents, que preveu una amnistia per als líders independentistes, com es preveia, també inclou treballar, en l'apartat de "dèficits i limitacions de l'autogovern", per "mesures que permeten l'autonomia financera i l'accés al mercat de Catalunya".

"És una decisió de les empreses, no del Govern", ha explicat Puig, que ha recordat que en 2017, durant el major pic de tensió pel procés, "es va donar l'oportunitat" que moltes empreses establides a Catalunya traslladaren la seua seu social a València. Puig, que en eixe moment era president de la Generalitat, ha recordat que els van donar "facilitats" en mostrar un "espai de diàleg social i confortabilitat", però que qui va prendre la decisió van ser les companyies.

"Han estat satisfetes"

En este temps, ha explicat, "han estat molt satisfetes" a la Comunitat Valenciana tant "a escala econòmica com fins i tot afectiva", però ha mostrat la "màxima prudència" per la decisió que puguen prendre. Entre estes està CaixaBank, que va traslladar la seua seu social a València cinc dies després del primer d'octubre d'eixe any. Banc Sabadell es va traslladar a Alacant, a l'emplaçament històric de la CAM, una de les entitats que va donar llum a l'entitat en la seua forma actual.

Així mateix, ha indicat que si es dona un clima "més raonable" a Catalunya perquè millora la "convivència", les companyies "tindran més llibertat" per a prendre les decisions. No obstant això, ha reivindicat que "ací han estat de manera confortable". Puig també ha assenyalat que ningú s'ha referit a ell, com a líder del PSPV, per a facilitar este "retorn" o parlar amb les empreses instal·lades a la Comunitat Valenciana. "La capacitat de decisió la tenen les empreses", ha remarcat.