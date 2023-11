Rècord històric d'usuaris en l'EMT

L'Empresa Municipal de Transports ha aconseguit xifres rècord amb registres com el de les 399.400 validacions dimarts passat, al qual cal afegir les 386.000 de la setmana anterior, xifres mai registrades fins ara, ja que el màxim abans de prepandèmia va ser el 29 de novembre de 2019 amb 374.551. Els balanços són considerats pel govern municipal com una mostra de "l'accelerat creixement de la companyia, ja que la mitjana diària de validacions en laborables durant el primer semestre del 2023 era de 312.000".

En total, durant tot el mes d'octubre de 2023, EMT València ha transportat un total de 9.519.321 passatgers, 607.000 més que en 2019 -les xifres prepandèmia es busquen tractant de comparar escenaris de plena normalitat. Al setembre, la companyia va registrar 8.715.181 validacions, 920.000 més que en el mateix mes de 2019. En estos últims dos mesos, la demanda ha crescut un 9,1 % davant de 2019.

Clau, els nous conductors

El considerable augment de viatgers en EMT València està directament relacionat "amb l'increment del servei públic de transport que ofereix la companyia", especialment per la incorporació dels nous conductors. Segons fonts municipals, "al juliol, es van suspendre fins a 1.114 serveis per l'evident falta de conductors constatada pel nou govern municipal, i denunciada reiteradament pels mateixos sindicats. Des de l'entrada de la nova corporació municipal, ja s'ha contractat 70 nous conductors entre juliol i octubre per a poder cobrir les necessitats de transport públic a la ciutat de València. La companyia compleix amb els serveis oferits, la qual cosa repercuteix en l'augment de passatgers".

Més usuaris en Tots Sants

D'altra banda, el dispositiu especial d'EMT València de Tots Sants, amb línies reforçades cap als cementeris municipals, també registra un notable creixement de passatgers. En total, les línies 9, 10, 18, 31, 99 i Especial Cementeri han transportat 178.000 persones entre el dilluns i el dimecres, 34.000 més que en el mateix període de l'any 2019, la qual cosa representa un augment del 24 %.