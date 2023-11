El retard en els fons europeus frena l'impuls de l'autoconsum a la C. Valenciana

El retard en el lliurament de les ajudes dels fons europeus està frenant l'impuls de l'autoconsum a la Comunitat Valenciana. Les famílies han d'esperar fins a dos anys per a cobrar la subvenció del 40 % de la instal·lació per la demora de la tramitació en la Generalitat. La patronal valenciana d'energies renovables (Avaesen) lamenta que esta demora desincentiva els interessats a col·locar panells solars en els seus habitatges per a reduir la factura de la llum, ja que "s'ha estés la idea que les ajudes no arriben al consumidor". La instal·lació d'esta mena d'equips d'autoconsum ha caigut un 21 % en el tercer trimestre d'enguany en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

El Govern central ha aprovat diversos programes d'ajudes d'impuls a l'autoconsum per un import de 1.320 milions d'euros a càrrec dels fons europeus del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), encara que la tramitació final de les ajudes depén de les comunitats autònomes. El programa i l'increment rècord del preu de la llum van incentivar inicialment milers de valencians que viuen en habitatges unifamiliars i empreses a contractar instal·lacions d'autoconsum. Durant 2022, es van col·locar a la Comunitat Valenciana 30.373 instal·lacions d'autoconsum, més que en tots els anys anteriors junts. Com a exemple, entre el quart trimestre de 2019 i el mateix període de 2021, es van contractar 15.899 instal·lacions, segons dades de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. La C. Valenciana tenia 6.351 instal·lacions en 2019, 11.527 en 2020 i 24.465 en 2021. Ajudes a les famílies El problema s'està donant sobretot en les ajudes a les famílies, encara que també afecta les de les empreses que aposten per les plantes d'autoconsum industrial. Marcos J. Lacruz, president de la patronal valenciana de renovables, subratlla que "les ajudes estan molt bé", però amb el retard en la concessió "s'envia un missatge molt negatiu als consumidors. Això es produeix pel col·lapse general que hi ha en l'Administració". El director general de la Unió Espanyola Fotovoltaica (Unef), José Donoso, es va reunir dilluns amb el secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum de la Generalitat, Felipe Carrasco, i li va demanar més agilitat en la tramitació de les subvencions. "Són dos anys de retard. És un problema generalitzat en totes les comunitats autònomes", va lamentar Donoso. Instal·lacions A la Comunitat Valenciana hi ha registrades, en data del 30 de setembre d'enguany, 69.390 instal·lacions d'autoconsum individuals, de les quals el 85,49 % són fotovoltaiques. D'estes instal·lacions, 62.786 estan col·locades en habitatges (28.100 a la província de València). Marcos J. Lacruz precisa que una instal·lació d'este tipus per a un habitatge ronda els 5.000 euros. Les famílies poden obtindre un estalvi de 2.000 euros en la instal·lació gràcies al 40 % del cost subvencionat pels fons europeus. Les empreses xicotetes poden optar a una subvenció que cobreix el 35 % del cost, les mitjanes al 25 % i les grans al 15 %. 1.600 hores La Comunitat Valenciana disposa d'una mitjana de 1.600 hores a l'any d'alt rendiment fotovoltaic. Els municipis de la Comunitat Valenciana amb més instal·lacions d'autoconsum són Alacant (2.222) i Elx (2.219). A la província de València destaquen Paterna (1.406), l'Eliana (1.262), la Pobla de Vallbona (1.137) i Torrent (1.125), pels habitatges unifamiliars. Una instal·lació d'autoconsum per a un habitatge permet estalvis del 30 % en la factura de la llum.