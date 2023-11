De la ruïna a l'esplendor: la nova vida del palau Valeriola

Habitatge, rotativa, antiga discoteca i projecte d'hotel. Tot això ha sigut el palau Valeriola, al cèntric carrer de la Mar, des del segle XVIII fins als nostres dies. Dissabte que ve l'edifici obrirà les seues portes al públic reconvertit en el que serà un dels majors reclams culturals de la ciutat. L'expectació és màxima. El compte arrere per al Centre d'Art Hortensia Herrero arriba a la fi.

Les obres de rehabilitació van començar l'any 2018 -després de l'adquisició de l'edifici en 2016- i han comptat amb tres fases que han buscat integrar els elements històrics de l'edifici, adequant-se al nou ús expositiu de marcat caràcter contemporani. El Centre d'Art Hortensia Herrero està format per dos edificis de quatre plantes que alberguen un total de 17 espais expositius en més de 3.500 metres quadrats. La restauració de l'antic palau Valeriola ha suposat un treball de més de cinc anys per a preparar este emblemàtic edifici com a centre d'art. Un edifici ple d'història on, a més, s'ha trobat un fragment del circ romà de Valentia i que entre els segles XI i XIII va formar part de la Balansiya musulmana.

Artistes de renom en un edifici històric

El visitant que a partir de pròxim dia 11 passege per les seues noves sales se submergirà en l'univers d'artistes nacionals i internacionals de primer nivell, però acollit entre les parets d'una construcció amb solera. La recuperació de l'espai, a càrrec de l'estudi d'arquitectura ERRE i que ha comptat amb un equip multidisciplinari d'arquitectes i arqueòlegs, ha permés documentar gràficament l'abans i el després de l'esperat centre d'art. Cap de les seues sales deixarà indiferent. Des de la mateixa façana fins a les estances a priori més discretes, com la capella.

El Centre d'Art Hortensia Herrero reuneix la col·lecció privada de la mecenes Hortensia Herrero, que inclou obres d'artistes com Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Anish Kapoor o Mat Collishaw, entre altres. Alguns d'estos artistes han creat obres específiques que viuran en enclavaments concrets del Centre d'Art. Espanyols com Jaume Plensa seran també protagonistes en el nou reclam cultural de la ciutat.