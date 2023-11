Així és el projecte que millorarà la seguretat viària de la carretera de Xàbia

Es tracta només de la primera fase del projecte bàsic de mesures tàctiques per a la millora de la seguretat viària dels usuaris vulnerables de la CV-472 de Xàbia, en el tram de carretera des de l’avinguda El Pla fins a la carretera de la Guàrdia. Molts veïns de la localitat es veuran beneficiats amb esta mesura.

El pla consisteix en la realització de diverses intervencions per a crear passos de vianants i un carril bici en el qual els usuaris i els cotxes discórreguen per carrils diferents. L’esbós finançat per la Diputació d’Alacant constarà d’un pressupost de 274.804,81 euros tan sols per a esta primera fase.

És el primer pas per a arreglar (i millorar) una carretera que envolta gran part de les urbanitzacions de la ciutat, per la qual hi ha molt de trànsit diari, de mitjana fins a 11.000 vehicles diaris, i en la qual es troben diversos comerços.

El problema resideix en el fet que, cada dia, els veïns acudeixen als seus comerços de confiança per esta carretera i comprometen, inevitablement, la seua seguretat. Per este motiu, el projecte pretén prendre mesures que augmenten la seguretat dels usuaris més vulnerables. Passos de zebra o el nou carril bici són dues de les iniciatives que separaran vianants i conductors.

A més, este tram també conforma l’accés a les cales més emblemàtiques de Xàbia: la Granadella i la del Portitxol, motiu pel qual milers de visitants necessiten recórrer-lo. Després de les demandes del consistori en diverses ocasions, ara es troben a l’espera que la Diputació el pose en marxa.

Ja el mes de gener passat, l’Ajuntament de Xàbia i la Diputació d’Alacant es van reunir “per a reforçar la col·laboració entre les administracions” amb l’objectiu de millorar la seguretat en les vies que són competència de la corporació provincial. En la reunió es va arribar a diversos acords “en un to cordial”, tal com va assegurar l’exalcalde José Chulvi.