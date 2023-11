Atac a una seu del PSPV a València

Les concentracions contra l’amnistia se celebren diàriament a València en la seu central del PSPV a l’avinguda de l’Oest, però no és este l’únic espai dels del puny i la rosa que pateix les conseqüències de la tensió per les crides a les manifestacions contra els socialistes.

Este divendres, la Casa del Poble de l’Agrupació del PSOE València Nord ha començat el dia amb pintades. En la persiana del local, siti al barri de Torrefiel de la capital del Túria, del qual és militant José Luis Ábalos, han aparegut unes pintades en les quals es pot llegir “Corruptes” i “Traïdors”, lemes que s’han estat cantant contra els socialistes en les manifestacions en els últims dies per l’amnistia.

Cal recordar que, des de dilluns, grups d’ultradreta, als quals s’ha sumat Vox, es concentren totes les vesprades enfront de les seus dels socialistes, unes protestes que també han tingut rèplica en els locals valencians del PSPV. Especialment en el de l’avinguda de l’Oest a València, però també a Alacant.

És davant d’esta situació per la qual la federació valenciana dels socialistes ha cridat a tancar les seus de vesprada i evitar la celebració d’activitats amb la finalitat de no posar en risc ni els seus treballadors ni els seus militants. La de dijous va ser la manifestació més massiva enfront de la seu del PSPV i la més tensa, amb participació de grups feixistes com España 2000.