Diakhaby: “Contra el racisme cal lluitar com ho fa el València”

Mouctar Diakhaby és un dels grans exemples de la lluita contra el racisme en el futbol espanyol. El defensor del València CF és un jugador carregat de valors que va dir “prou” després de l’episodi patit amb Juan Cala i que, quan es va armar tant de renou amb el cas Vinicius, va optar per no posicionar-se darrere de la pancarta de LaLiga i l’RFEF per a denunciar el diferent tracte que se li ha donat a este problema en funció de qui n’haja sigut la víctima. És per això que Diakhaby va ser el jugador triat pel club per a protagonitzar un taller contra la discriminació i el racisme al costat dels jugadors de l’Acadèmia del València CF, organitzat pel Departament Psicoeducatiu del club dins del programa VCF Educa de la campanya VCF World.

Durant poc més d’una hora, els joves van formar un cercle al voltant del futbolista per a mantindre una xarrada distesa en la qual van poder preguntar tot el que van voler i en la qual el futbolista va destacar la gran implicació del club en la lluita contra el racisme. “Cal lluitar contra tots els insults racistes i cal seguir com està fent molt bé el València CF, lluitar molt fort, fer bona campanya i educar la gent, no amagar el problema, i parlar amb els xics de què és racisme i com erradicar-lo”, va assenyalar. I és que Diakha va reivindicar el treball que s’està fent des del club, que va expulsar de manera ràpida i contundent als que van insultar Vinicius i va celebrar el fet de poder parlar amb els jugadors de l’Acadèmia: “Hem parlat de moltes coses de futbol i del racisme, i de la meua experiència en estos temes per a explicar-los i transmetre’ls com manejar estes situacions en temes que són molt importants”, va destacar. La veu de l’experiència El defensor valencianista també va compartir la seua experiència i la seua trajectòria fins a arribar al València CF, recordant la seua arribada al club de Mestalla i els seus inicis en el futbol professional. “Per a arribar a ser professional, cal tindre un punt de sort, treball i disciplina. I ser molt fort mentalment”, va subratllar. “Quan vaig debutar, vaig pensar: ‘Vull tornar a viure esta sensació’. Per això, el més important no és arribar, sinó continuar treballant i estar fort mentalment”, va advertir Diakhaby durant la xarrada, en la qual van parlar sobre motivacions, frustracions, alegries, títols, com mantindre la lucidesa i la concentració, l’ajuda dels companys, la família i les lesions. “M’ha agradat esta trobada amb els xavals de l’Acadèmia VCF. Hem de repetir-ho perquè puguem compartir amb ells l’experiència de com arribar al primer equip”, va concloure el futbolista.