Els 17 milions en inversions impulsen el pressupost més alt de la història de Sagunt

Oposició i agents socials ja tenen a la seua disposició tots els detalls de l’esborrany del pressupost de l’Ajuntament de Sagunt per a 2024, acordat en el si del Govern municipal entre el PSPV i EU-Podem, amb la intenció de convocar un ple extraordinari el 23 de novembre per a aprovar-lo provisionalment.

Com ja va avançar Levante-EMV, el muntant global frega els 98 milions d’euros, un 2,4 % per damunt de la previsió inicial de 2023 i el més alt de la història. Ara s’ha donat a conéixer la resta de quantitats, entre les quals destaquen les inversions, que superaran els 17,1 milions d’euros; les operacions d’endeutament, lleugerament per damunt dels 6 milions d’euros; així com els 18 milions d’euros que rebran les dues principals fonts de finançament de l’Ajuntament, tant les transferències corrents de l’Estat com la recaptació per l’Impost de Béns Immobles (IBI) de caràcter urbà.

Un dels capítols que més interés desperta cada any és el de les inversions, a les quals el Govern local té previst destinar 7,2 milions procedents de la Generalitat, per mitjà del Pla Edificant, i de fons europeus, en el marc del pla de sostenibilitat turística. A més dels referits 6 milions en préstecs, l’Ajuntament de Sagunt confia un any més que prenga impuls la venda de solars, amb la qual espera ingressar prop de 3,6 milions d’euros, mentre que els quasi 500.000 euros restants eixiran de recursos propis.

Obres per damunt del milió d’euros

Quant a les obres que s’espera escometre al llarg del pròxim exercici, les més quantioses són la reforma integral del Centre de Formació Professional Eduardo Merello (2,7 milions), l’adequació del Col·legi de Vilamar (1,9 milions), la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic (1,6 milions), el desenvolupament del Pla de sostenibilitat turística, en el qual destaca la segona fase del Grau Vell (1,4 milions) i l’adequació de vies públiques (1 milió).

Altres inversions significatives, encara que amb menys reserva pressupostària, se centren en la finalització del Casino de la Gerència (516.000 euros), les adequacions dels col·legis Montíver i Baladre (350.000 euros per a cadascun) o els 100.000 euros que es destinaran tant a la xarxa de banys públics com al trinquet comarcal. Moltes d’estes obres s’arrosseguen d’exercicis anteriors, però eixe no és el cas de la remodelació de la plaça del Sol, que el Govern municipal va renunciar a executar dins de l’Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) i que finançarà finalment amb 621.000 euros del préstec que té previst contractar l’any que ve.

Puja la despesa financera

Altres grans xifres del pressupost de despeses són les relacionades amb el personal, al qual es dedicaran prop de 34,5 milions d’euros, poc més d’un 1,8 % per damunt del present exercici; les obligacions corrents en béns i serveis, que superaran els 34,8 milions d’euros, un 0,8 % més que en 2023; les subvencions corrents a diversos col·lectius, que s’eleven un 2,6 % fins als 6,2 milions, i els quasi 5 milions d’euros que s’utilitzaran per a l’amortització de deute i el pagament dels interessos, que es dispararan un 9,4 % respecte a enguany.

Pel que respecta als ingressos i malgrat la perspectiva d’incrementar la recaptació de l’IBI tant per la pujada aprovada per a 2024 com per la incorporació al padró de la gigafactoria de Volkswagen, la previsió de l’Ajuntament de Sagunt és que es reduïsquen les injeccions a les arques municipals mitjançant els impostos i les taxes. I és que els comptes del Govern local xifren els ingressos per estos conceptes per a l’any que ve en els 53,8 milions d’euros, mentre que les previsions per a 2023 són de 54,5 milions d’euros.

Fonts de finançament

Concretament de l’IBI, el consistori recaptarà 26,1 milions d’euros entre els immobles urbans, els rústics (900.000 euros) i els especials (7,2 milions). En segon lloc d’esta classificació de principals fonts de finançament municipal es mantenen les transferències de l’Estat, seguides dels 5,9 milions que transferirà la Generalitat per al desenvolupament del Pla Edificant, els 4,6 milions previstos també des del Consell en compliment dels convenis de Serveis Socials, els 4 milions de l’actualitzat impost de plusvàlues, els 3,7 milions per l’aplicació de la taxa per l’aprofitament del sòl, els esmentats 3,6 milions per la venda de solars o els 3,3 milions per l’impost d’activitats econòmiques (IAE).