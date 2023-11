L’agenda valenciana “es juga” 20.000 milions en la investidura de Sánchez

La Comunitat Valenciana estarà en el debat d’investidura que, previsiblement, se celebrarà la setmana que ve al Congrés. O, almenys, així ho evidencien els pactes signats entre les diferents formacions per a fer costat al candidat del PSOE, Pedro Sánchez, bé per la menció expressa en els documents, els efectes col·laterals de les mesures dirigides en un principi a altres autonomies o l’absència de paraula sobre qüestions espinoses que afecten directament el territori valencià i que podrien suposar la xifra de 20.000 milions.

El que més directament parla de qüestions valencianes va ser el primer que es va segellar: el de PSOE i Sumar, grup en el qual es troba integrat Compromís, amb dos diputats. En este document hi ha la referència més explícita en referència a la reforma del finançament i un increment de fons fins que esta es duga a terme. “Es garantirà a la Generalitat Valenciana i a la resta de comunitats infrafinançades la prestació dels serveis públics al mateix nivell que la resta de l’Estat”, diu el text signat per Sánchez i Yolanda Díaz el 24 d’octubre.

Esta és una de les grans reivindicacions que han marcat el debat valencià en els últims anys i que es veu recollit en un pacte d’investidura. Més enllà del compromís de canviar el model de finançament (cosa que ja es va pactar en altres ocasions), la novetat és la cita a eixa garantia per a aconseguir un anivellament en els ingressos. El com és encara un misteri, però Compromís negocia que siga a partir d’una aportació extraordinària via pressupostos generals de l’Estat.

Segons van explicar fonts de la formació valencianista a este diari, l’objectiu seria una partida de fins a 5.000 milions d’euros anuals per a totes les comunitats agreujades i que tindria la valenciana com la gran beneficiada, ja que arribaria a ingressar quasi 1.500 milions en tres anys. En total, el fons repartiria 11.000 milions d’ací a 2026 i la Comunitat Valenciana rebria 3.854 milions, més d’una tercera part (35 %). A més de la valenciana, es beneficiarien de la mesura Múrcia i Andalusia.

No obstant això, el pacte PSOE-Sumar no és l’únic que esmenta el finançament autonòmic. També s’assenyala en el de PSOE-Junts subscrit este dijous, en el qual es parla del fet que hi haja un “diàleg singular” entre el Govern central i la Generalitat catalana sobre “l’impacte de l’actual model de finançament” a Catalunya. Això suposaria que Catalunya, una autonomia en reivindicacions financeres pròximes a la valenciana, per apostar pel criteri de població, s’allunyara de la negociació general del règim comú.

Infraestructures valencianes

En quasi 3.600 milions també xifra la coalició de la picada d’ullet i el somriure les infraestructures que, assegura, s’inclouen en el pacte PSOE-Sumar. En estes s’ha pactat l’execució dels 1.148,80 milions d’euros del Pla de Rodalia que està en marxa fins a 2027 per a millorar este servei. També s’assenyalen connexions com la de Gandia-Oliva-Dénia i la d’Alacant i Elx amb l’aeroport de l’Altet, el soterrament de les vies a Alfafar-Benetússer-Sedaví o l’execució del corredor mediterrani, amb una dotació fins a 2027 de 2.090 milions d’euros.

En este pacte no hi ha cap menció al port de València i la seua ampliació. No és un assumpte senzill i en el qual hi haja consens en la coalició que sustenta el Govern. Tampoc hi ha menció a la infraestructura portuària en els pactes amb ERC i Junts, malgrat l’avís de PP i l’empresariat que estes formacions vetaven les obres. La seua inversió es calcula en 1.500 milions.

De “refiló” pel pacte d’ERC

I encara que en l’acord del PSOE amb ERC no apareix esmentada la Comunitat Valenciana, sí que hi ha un dels punts que podrà tindre un impacte directe en el Consell: la condonació del deute. El pacte indica una assumpció de l’Estat de 15.000 milions, un 20 % del deute que Catalunya té del FLA (Fons de Liquiditat Autonòmica). Esta mesura, va indicar el ministre de Presidència, Félix Bolaños, seria extrapolable a totes les autonomies.

Es desconeix exactament com es traslladarà a la resta de comunitats i és ací on estarà finalment la clau de la quantitat final. Si s’extrapola el 20 % del deute que encara té pendent per amortitzar el Consell respecte al FLA, quantitat que s’ha calculat en el cas català, el muntant seria de 10.000 milions. Encara que, igual que ocorre amb el fons d’anivellament, les infraestructures o fins i tot el port de València, serà el negre sobre blanc de les lleis, decrets i resolucions que es vagen implementant al llarg de la legislatura, les que determinaran l’abast de l’agenda valenciana.