El Ministeri de Cultura finança projectes de la productora d’‘Alcarràs’ i d’altres dues valencianes

Tres productores de cine valencianes estan entre les triades per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) per a rebre ajudes, amb les quals executar projectes nous. En concret, seran 1,38 milions d’euros els que aniran a parar a Elástica Films, Profesor Media i The Fly Hunter. Esta tanda de subvencions suma 30 milions d’euros, d’un total de 62 previstos en les convocatòries d’ajudes del Ministeri de Cultura per a este 2023. S’han concedit ajudes a la meitat dels projectes que les van sol·licitar, 25 de 50.

El projecte triat d’Elástica Films és Romería, que serà dirigit per Carla Simón, com Alcarràs, que també portava el segell de la firma valenciana de María Zamora i que va obtindre l’Os d’Or en la Berlinale. El nou llargmetratge es rodarà a Vigo i, segons la productora, aborda “la busca dels orígens i el que succeeix quan u no té accés a la memòria familiar per a crear la pròpia identitat”. Una xiqueta òrfena busca les seues arrels La protagonista és Frida, una adolescent que es va quedar òrfena de xiqueta, que va ser adoptada pel seu oncle matern i que viatja fins a Vigo per a retrobar-se amb la família amb la qual va perdre contacte. El viatge resulta decebedor. Acabarà descobrint unes cartes que llançaran llum a temes com l’ús de drogues i les malalties de transmissió sexual que s’han anat ocultant en la seua família. Profesor Media, agrupació en la qual participa la valenciana Turanga Films, produirà l’animació Superthings, pel·lícula dirigida per Víctor Monigote (La gallina Turuleca). Este film infantil dona vida als exitosos joguets creats per l’empresa catalana Magic Box Toys. Són una sèrie de figuretes col·leccionables, fetes de plàstic bla, que es venen en sobres sorpresa. Cadascun representa un objecte de vida quotidiana: un micròfon, una hamburguesa, una aspiradora... Poden transformar-se en superherois o supermalvats i creen històries i aventures. Campamento Garra del Oso Han anat eixint per sèries, com els videojocs, i van apareixent personatges nous. Ja hi ha una sèrie d’animació amb milions de reproduccions en Youtube. Els superthings es distribueixen en més de 20 països i és el col·leccionable més venut al Regne Unit amb més de 150 milions d’unitats en 2022. El tercer dels projectes finançat pel Ministeri de Cultura és la pel·lícula Campamento Garra del Oso, una pel·lícula familiar que combina actors de carn i os amb animació, coproduïda per la valenciana The Fly Hunter.