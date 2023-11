Torrent endolcirà la Fira Gastronòmica del Mediterrani amb el seu famós xocolate

El xocolate de Torrent, un dels elements més populars de la capital de l’Horta Sud, endolcirà la pròxima edició de la Fira Gastronòmica del Mediterrani, un esdeveniment conegut popularment com a Gastrònoma que se celebrarà entre el 12 i el 14 de novembre a la Fira de Mostres de València.

La Delegació de Turisme de l’Ajuntament ha decidit portar el xocolate torrentí a este gran esdeveniment culinari, on tornaran a congregar-se prestigiosos professionals i empreses de l’àmbit nacional i internacional per a posar el focus en les principals tendències i novetats del sector.

Un gran aparador

En este sentit, el responsable de l’àrea, Aitor Sánchez, ha destacat que la fira “serà un gran aparador per a donar a conéixer al món el nostre producte més reconegut i amb més tradició. I una gran oportunitat de negoci per a les empreses de la localitat que es dediquen a la fabricació de xocolate, amb gran passió, des de fa generacions”.

Així mateix, el regidor de Turisme ha avançat que Torrent comptarà “amb un estand en el qual s’oferirà informació i una degustació de brioixos de xocolate torrentí perquè la gent puga experimentar de primera mà per què este producte és tan especial”.

El xocolate com a protagonista

No és la primera vegada que la ciutat recorre a este popular aliment per a promocionar-se. De fet, el cap de setmana passat, l’Ajuntament de Torrent va participar en la Fira de Turisme de l’Horta Sud celebrada a Quart de Poblet, on va situar de nou el xocolate com a protagonista.

Estes actuacions de promoció del producte local es veuen complementades per la política de l’alcaldessa, Amparo Folgado, d’exercir d’ambaixadora del xocolate torrentí en els seus contactes amb representants d’altres institucions, als qui sempre obsequia amb una selecció dels millors productes de les empreses de Torrent.