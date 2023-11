ERC, Junts i Sumar afigen variables a l’agenda valenciana

Entre diputats que repeteixen i rostres novells, partits que s’estrenen i d’altres que desapareixen, i acords passats amb redacció idèntica a la qual van quedar pendents i altres de nous que esperen un desenvolupament futur, l’agenda valenciana viu l’inici de la legislatura sota el risc de déjà vu. Tot torna a la casella d’eixida dels pactes de la investidura, des de la qual PSPV i Compromís traslladen l’esperança que hi haja avanços i apareixen noves variables que podrien dissipar —sense saber en quin sentit— la il·lusió d’estar davant d’una cosa ja viscuda.

A la sessió d’investidura de dimecres s’arribarà, igual que a la del 7 de gener de 2020, amb acords en què es parla del finançament autonòmic, un fons d’anivellament i avanç en algunes infraestructures. “Mentre esta reforma [del finançament autonòmic] no es produïsca, en els pressupostos generals de l’Estat es garantirà a la Generalitat Valenciana la prestació dels serveis públics al mateix nivell que la resta de l’Estat”, deia l’acord de gener de 2020 entre Compromís i el PSOE.

Tres anys i mig després, eixe paràgraf es repeteix exactament igual —amb una menció afegida “a la resta de comunitats autònomes infrafinançades”— en el pacte que van subscriure el passat 24 d’octubre Sánchez i Yolanda Díaz com a líder de Sumar. Esta cita repetida evidencia que allò no es va complir. Lluny de caure en el descoratjament, fonts de Compromís mostren les seues expectatives que esta vegada sí que serà la bona.

Què ha canviat? Eixa és la pregunta. La redacció no, però sí que qui ho subscriu. Fonts dels valencianistes destaquen que esta vegada el pacte l’assumeix qui forma part del govern. En este cas, Díaz i Sánchez. “Forma part del programa marc de governabilitat”, indiquen. Fa tres anys, el pacte subscrit va ser un assumpte “bilateral” entre dos partits, Compromís i PSOE.

Es passa de presentar-lo Joan Baldoví i Adriana Lastra, vicesecretària del PSOE, al president i la vicepresidenta del Govern. En este cas, admeten les mateixes fonts, “ha beneficiat anar amb Sumar” a esta negociació, una variable que no es va donar fa tres anys. No ha sigut fàcil, diuen, perquè, abans d’aconseguir incorporar este fons d’anivellament i la reforma del sistema de repartiment en el pla de govern, han hagut de convéncer als mateixos negociadors de Sumar que estes mesures havien de formar part de l’acord amb els socialistes. “Ara falta que ho complisquen”, assenyalen, una cosa que també marcarà les relacions internes en el Govern i en Sumar.

Volkswagen i la Marina

El finançament és la principal reivindicació política per la unanimitat, el greuge i l’impacte anual en els comptes. Però ni va ser l’única mesura promesa la passada legislatura ni ho és per a la pròxima. “Que el Govern de Pedro Sánchez ha tingut una mirada valenciana és indiscutible”, defensen en este sentit fonts del PSPV, que assenyalen els “avanços” en el corredor mediterrani, les ajudes a l’aigua dessalada, el PERTE amb el qual ha acabat aterrant Volkswagen a Sagunt o el transvasament Xúquer-Vinalopó, entre altres mesures.

“Estem moderadament satisfets”, expressen per la seua part fonts de Compromís. Estos van pactar amb el PSOE coses que s’han complit, com l’assumpció del deute del Consorci 2007 de la Marina, el 10 % d’inversions en els pressupostos per a la Comunitat Valenciana —encara que amb problemes d’execució—, la millora en els fons per a la dependència —sense arribar al 50 % que diu la llei— o la gratuïtat de l’AP-7.

La moderació d’eixa satisfacció es pot veure en els parèntesis que complementen les mesures dutes a terme i en el déjà vu que suposa llegir els pactes de 2019 i 2023 on reapareixen mencions com la connexió a l’Altet o la millora de la Rodalia, amb bastants problemes estos anys, i l’esmentat finançament.

Un “diàleg singular”

No obstant això, són dos actors exògens els que allunyen qualsevol sensació d’estar davant d’una cosa ja viscuda i que, sense menció expressa, sacsegen l’agenda valenciana. ERC ha passat de pactar en 2019 una taula de negociació política a parlar de qüestions autonòmiques. Entre estes qüestions, la condonació del deute. En concret, el seu, un 20 % del FLA pendent, fins a 15.000 milions, però que s’extrapolarà a la resta d’autonomies.

És ací on fonts del PSPV assenyalen que la Comunitat Valenciana “n’eixirà molt beneficiada”. Si s’aplicara un mecanisme similar al català amb l’assumpció de l’Estat sobre una cinquena part del deute dels recursos extraordinaris activats pel Govern central, la condonació, en el cas valencià, podria arribar fins als 10.000 milions dels 57.000 que té. No fer una translació equitativa entre la resta de comunitats podria obrir la caixa dels trons dels recursos judicials.

L’altra nova variable és Junts, que no va ser part del “bloc de la investidura” del passat mandat. Esta vegada sí que són necessaris i, entre altres qüestions, ha reclamat un “diàleg singular” entre l’Estat i Catalunya per al finançament autonòmic, allunyant-lo del règim comú. Quant del possible pacte amb esta comunitat puga perjudicar la resta del repartiment és un misteri que, com la resta d’acords, s’anirà resolent a mesura que passen les mesures de govern.