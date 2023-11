El Govern destina 18 milions per a controlar la qualitat de l’aigua de les conques del Segura i Xúquer

Rius, llacunes, fonts, brolladors, aqüífers, embassaments… Una quantitat ingent d’aigua a la Comunitat Valenciana, però qui controla este bé tan preuat? I com? La directiva marc del Parlament Europeu i la Llei d’aigües recull que s’establiran programes de seguiment de l’estat dels cabals amb la finalitat de tindre una visió general i completa del seu estat.

I és que les xarxes de control de l’aigua són fonamentals en l’avaluació de l’estat de les masses d’aigua tant superficials com subterrànies.

En este sentit, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha tret a concurs, per quasi 131 milions d’euros, la contractació del servei de seguiment per a determinar l’estat de les aigües continentals i el control addicional en zones protegides en les demarcacions hidrològiques intercomunitàries, dividit en nou lots, un per cada confederació.

La del Duero s’emporta la quantia més gran, 13,5 milions d’euros, i de les dues que afecten la Comunitat Valenciana, la del Segura, la que menys, amb sis milions, mentre que la del Xúquer té un pressupost aproximat d’11,9 milions.

El Ministeri considera “necessari” traure a licitació els programes de seguiment de les aigües, ja que els mitjans dels quals disposen les confederacions hidrogràfiques “no són suficients” per a la realització completa dels treballs.

A més, reconeix que la Comissió Europea ja va avisar que estos plans a Espanya “s’han reduït significativament” des de l’any 2008, per la qual cosa requereix que el Govern “pose els mitjans per a restablir estos programes” en totes les demarcacions hidrogràfiques.

Els treballs consisteixen bàsicament a realitzar programes de seguiment per a determinar l’estat o el potencial ecològic i químic de les masses d’aigua superficials i subterrànies, així com dels cabals protegits.

Així mateix, la informació recaptada s’incorpora en el sistema d’intercanvi d’informació sobre l’estat i la qualitat de les aigües continentals, és a dir, de les superficials i de les subterrànies.

Noranta masses

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), encara que no té competències en el sanejament de les aigües ni tampoc en la gestió dels serveis d’evacuació i tractament de residuals, sí que juga un paper molt important relacionat amb l’estudi i l’anàlisi de l’estat qualitatiu i quantitatiu de les masses d’aigües subterrànies que existeixen en tota la demarcació.

Són un total de 90 masses d’aigua que es reparteixen en una extensió de més de 390 quilòmetres quadrats. Juntament amb els embassaments, són prop d’un centenar de fonts, embassaments, brolladors i pous o sondejos, que oculten a l’ull humà gran part del seu cabal; una quantitat ingent d’aigua que, en molts casos, resulta imprescindible per a complementar el subministrament d’aigua potable de pobles i ciutats, segons fonts de la CHX.

Amb l’objectiu d’assegurar un proveïment de qualitat i una conservació òptima d’estes masses d’aigua (aqüífers), la CHX du a terme dues campanyes anuals per a prendre-hi mostres, analitzar i avaluar la qualitat i l’estat de les aigües subterrànies.

La primera es fa a la primavera, coincidint amb l’època d’aigües altes, i la segona comença a la tardor, abans de les grans pluges i després de deixar arrere temps de més demanda hídrica, especialment l’agrícola, i de recàrrega mínima de precipitacions.

Metalls i contaminants

En total, es duen a terme més de 600 mostres al llarg de l’any en més de 310 punts distribuïts per la demarcació, i s’avaluen prop de 35.000 paràmetres químics (hidroquímics, metalls, contaminants industrials i una àmplia bateria de més de 60 plaguicides) que permeten realitzar una radiografia de com es troba este recurs hídric tan important, afigen les mateixes fonts.

Pel que respecta a la demarcació hidrogràfica del Segura, hi ha 96 masses d’aigua superficials continentals, de les quals 90 es classifiquen en la categoria riu i 6 en la categoria llac; totes tenen, com a mínim, un punt de control associat.

Periòdicament es duen a terme controls en zones protegides, com les zones de captació d’aigua per a proveïment, les masses d’aigua declarades afectades per nitrats, les zones sensibles, les zones de protecció d’hàbitat o espècies i en les reserves naturals fluvials.

A part d’estos controls, la CHS disposa d’un laboratori d’anàlisi d’aigües (situat en l’embassament murcià de Santomera) que du a terme controls: d’abocaments a domini públic hidràulic, de la conca vessant de la Mar Menor i de seguiment de la concentració de bor en l’embassament oriolà de La Pedrera. En este últim cas, es tracta d’avaluar la possible afecció per bor en la incorporació d’aigües dessalades de la planta dessalinitzadora de Torrevieja al pantà, expliquen fonts de la CHS.

La licitació del contracte inclou controls d’espècies exòtiques invasores, com la clòtxina zebrada en la conca del Segura, i d’algues en els embassaments.