L’alça del lloguer es frena després de superar la barrera dels 1.500 euros a València

El cost del lloguer ha començat a frenar-se a València després de trencar la barrera dels 1.500 euros al mes i superar els 1.000 euros en l’àrea metropolitana. Les immobiliàries han constatat que cada vegada és més difícil llogar pisos per damunt dels 1.500 euros. El sector ja entreveu el sostre de les alces dels arrendaments després d’un any de “bojos” en el qual la capital del Túria ha liderat a Espanya l’increment de les rendes, amb un increment del 21,6 %, segons dades d’Idealista. El director de la Càtedra de l’Observatori de l’Habitatge de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón, estima que, com a molt, les rendes poden pujar un 5 % (i arribar als 1.575 euros), encara que adverteix que és complicat fer una estimació per l’augment de la immigració amb poder adquisitiu alt.

El portaveu del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València, Vicente Díez, recorda que el mercat immobiliari és cíclic. “A València, estem molt prop del sostre, si és que no hi hem arribat ja. Però cal tindre en compte que pot continuar pujant en l’àrea metropolitana”, aclareix. Les dades d’Idealista, plataforma de referència en el sector, assenyalen que el cost dels arrendaments a la província de València ha superat enguany el seu màxim històric després de pujar un 17,8 % en els últims dotze mesos.

Nora García, presidenta de l’Associació d’Empreses Immobiliàries de la Comunitat Valenciana —Asicval— (que engloba 300 agències), adverteix que els propietaris no estan actuant amb lògica i s’han sumat a la febre alcista amb pisos que realment no valen el que estan demanant. “És molt complicat predir quant poden pujar els lloguers. Els habitatges que tenen un preu alt cada vegada costa més llogar-los. Jo, quan vaig a una valoració, ja no sé ni què dir. La gent entra en Idealista i vol demanar 1.400 euros per pisos que no els valen”, assenyala. Nora García explica que un dels problemes és que el portal d’anuncis Idealista no distingeix entre lloguers temporals (que són per a 11 mesos com a màxim i molt més cars) i els arrendaments tradicionals. “Els habitatges temporals són els que estan contribuint al fet que els preus pugen. Els propietaris no volen llogar per menys de 1.200 euros al mes habitatges que no valen més de 800 euros. Això està passant en barris com Russafa, amb pisos sense reformar que estan en edificis antics”, adverteix la presidenta d’Asicval.

Fernando Cos-Gayón creu que el final de les alces és a prop, perquè els lloguers han arribat a un punt en el qual les famílies no poden pagar-los. El cost del lloguer ha pujat a València el doble que en la resta d’Espanya (un 21,6 % enfront d’un 9,4 % en l’últim any). El director de l’Observatori de l’Habitatge de la UPV destaca que la capital del Túria lidera la pujada del lloguer a Espanya per l’arribada de treballadors molt qualificats amb sous alts i d’immigrants amb salaris més modestos que comparteixen habitatge. “València ha captat l’atenció de molts estrangers després d’haver sigut declarada la millor ciutat per a viure-hi per les revistes especialitzades. Això ha provocat l’arribada de molts nòmades digitals i treballadors tecnològics del centre d’Europa”, indica.

El responsable de la Càtedra de l’Habitatge de la UPV es mostra preocupat pel possible increment del fenomen de l’infrahabitatge. “Ja comencen a aparéixer tendes de campanya en el vell llit i assentaments de persones que viuen en autocaravanes en la zona del Saler. Esta falta d’habitatge pot provocar, en el futur, tensions socials, com ja es comença a veure a Orriols”, adverteix Cos-Gayón.

El lloguer està molt tens a València perquè s’ha desplomat l’oferta d’habitatges (un 31 % des de l’entrada en vigor fa sis mesos de la llei que dona més drets als inquilins) i la demanda és molt alta (dotze interessats pugnen per cada pis que ix al mercat). No obstant això, la majoria “no està disposada a pagar 1.600 euros per un pis de dues habitacions com demanen els propietaris. Si hi ha pujades, serà en pisos de qualitat”, sentència Nora García.