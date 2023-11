Les claus del debat d'investidura de Sánchez: horaris, votacions i els següents passos

Les negociacions de Pedro Sánchez amb la mitja desena de partits que necessita per a reeditar la Presidència del Govern han sigut intenses, però finalment han donat els seus fruits. En els últims dies, el cap de l'executiu en funcions ha tancat els acords amb ERC i Junts -amb la Llei d'amnistia com a punt fort-, però també amb el PNV, el BNG o Coalició Canària. Amb estos suports, el líder del PSOE s'enfrontarà esta setmana al debat d'investidura. A continuació, totes les claus per a entendre què ocorrerà estos dies:

1. Dimecres i dijous de debat

Més d'un mes després que Alberto Núñez Feijóo demanara la confiança de la Cambra Baixa, amb uns suports insuficients, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, va fixar este dimecres i dijous per al debat d'investidura de Sánchez. La cita no es va posar en el calendari fins que el president del Govern en funcions va tindre lligats tots els sís necessaris. Així, serà este dimecres quan Sánchez expose el seu projecte polític davant la Cambra, però la votació no es produirà fins al dijous. En cas de no aconseguir els 176 suports necessaris, hi hauria una segona votació dissabte, encara que els socialistes no preveuen este escenari.

2. Hores d'intervencions

El debat d'investidura arrancarà dimecres a les 12.00 hores al Congrés dels Diputats. Primer, Sánchez pujarà a la tribuna i, per temps il·limitat, podrà presentar el seu projecte polític. Després, hi haurà un recés. En tornar, serà el torn dels líders de la resta de partits, de més a menys escons. És a dir, començarà Feijóo i després Santiago Abascal (Vox), Yolanda Díaz (Sumar) i així successivament. Cadascun d'ells disposarà de 30 minuts per a respondre a Sánchez, més altres 10 minuts posteriors de contrarèplica. El líder del PSOE podrà intervindre en qualsevol moment del debat.

En l'esquema de temps que es maneja, este dimecres podrien intervindre Feijóo, Abascal, Díaz i els portaveus d'ERC i Junts. Així, el dijous arrancaria el debat a les 9.00 hores amb EH Bildu, el PNV i, finalment, les tres formacions que estan en el grup mixt, BNG, Coalición Canaria i Unión del Pueblo Navarro.

3. La votació

Amb el debat ja finalitzat, el dijous es procedirà a la primera votació. Un a un, els 350 diputats seran anomenats en veu alta i hauran de dir "sí", "no" o "abstenció". Sánchez haurà d'aconseguir una majoria absoluta -176 suports o més-, que ara mateix té garantida amb el PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (6), BNG (1) i CC (1), que sumen 179. Si, per alguna sorpresa, no assoleix esta xifra, se celebrarà una segona votació dissabte, 48 hores després, en la qual només necessitarà una majoria simple, més sís que nos.

4. I després?

Una vegada Sánchez reba la confiança del Congrés, siga en primera o en segona volta, Armengol haurà d'acudir al Palau de la Zarzuela per a comunicar-li al rei Felip VI que el líder socialista ha sigut investit president del Govern. En els següents dies, Sánchez haurà de prometre el seu càrrec, anunciar els membres del seu gabinet i que estos facen el mateix.