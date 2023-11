L'exèrcit israelià anuncia la presa de la seu del govern de Hamàs a Gaza.

L'exèrcit israelià va informar este dimarts que les seues tropes van capturar múltiples edificis militars i governamentals del grup islamista Hamàs a la Franja de Gaza, incloent-hi "la seu de l'assemblea legislativa i del govern de Hamàs".

"Les forces de combat combinades de la Setena Brigada van controlar la seu de l'assemblea legislativa i del govern de Hamàs, la caserna general de la policia de Hamàs i una facultat d'enginyeria utilitzada per a la producció i el desenvolupament d'armes", va informar el càrrec portaveu militar, que va detallar que estos edificis van ser capturats "en els últims dies".

Entre els edificis presos s'inclou, a més, un centre d'entrenament, una sala de comandament i control i un complex utilitzat per a detencions i interrogatoris.

"Les forces de combat combinades de la Brigada Golani van assegurar amb èxit la residència del governador, identificada com una instal·lació utilitzada per l'organització terrorista Hamàs", va agregar l'exèrcit, que va detallar que "este edifici albergava tant les oficines militars i policials de Hamàs com les oficines d'intel·ligència militar, la caserna general i diversos llocs d'avançada de l'organització".

Alguns d'estos edificis, va denunciar el comunicat militar, haurien sigut utilitzats com a llocs d'entrenament per a l'atac perpetrat pel grup islamista contra Israel el passat 7 d'octubre, que es va saldar amb 1.200 morts i més de 240 ostatges capturats i portats a Gaza.

Des de llavors, els atacs de represàlia israelians -per aire, mar i terra- han deixat més d'11.180 morts, 28.200 ferits, 3.000 desapareguts i més d'1,5 milions de desplaçats a Gaza, on també s'han registrat 46 morts entre les tropes israelianes que prenen part en l'ofensiva terrestre.