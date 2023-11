Oltra es desmarca del comunicat del Col·legi d'Advocats que nega l'existència del 'lawfare': "No em representa"

L'exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, s'ha desmarcat d'un comunicat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València (ICAV) en el qual es nega l'existència d'una judicialització de la política, també coneguda com a lawfare, perquè no la representa, tal com ha fet públic en les seues xarxes socials. "Soc col·legiada de l'ICAV i este comunicat no em representa, ni compartisc el seu contingut, ni crec que siga missió d'un col·legi qüestionar la legitimitat dels pactes polítics de persones representants elegides pel poble en les urnes", ha escrit Oltra en xarxes socials.

L'exlíder valencianista, ara allunyada de la primera línia de la política i de tornada al seu exercici com a advocada i mediadora, va dimitir el juny de 2022 després d'iniciar-se una investigació per una possible ocultació dels abusos del seu exmarit a una menor tutelada per un centre de la Conselleria d'Igualtat que ella dirigia. Des del primer moment, Oltra va atribuir la investigació, precisament, a un cas de lawfare, com va dir reiteradament abans de dimitir, per haver-se iniciat este procés judicial per una denúncia d'advocats vinculats a l'extrema dreta.

De fet, en la seua compareixença en la qual va anunciar la seua dimissió com a vicepresidenta del Consell va dir que eixe moment passaria a la història "de la infàmia judicial i mediàtica d'este país". "Me'n vaig amb la cara ben alta sabent que s'ha comés una infàmia", va expressar després.

En altres declaracions públiques, Oltra ha rebutjat el terme lawfare per a referir-se a casos com el de la seua imputació i ha assenyalat que prefereix utilitzar "guerra bruta". "Lawfare pareix una cosa fins i tot bonica, les coses en anglés com que sonen millor, quan en realitat el que ha passat és la utilització dels tribunals per a aniquilar adversaris polítics amb embolics i muntatges", va manifestar el juny passat en la presentació d'un llibre.

Des que s'iniciara la investigació fins a este moment, s'ha comprovat que la vicepresidenta no va creuar correus sobre el cas de la menor abusada fins al 8 d'agost de 2017, com va declarar Oltra, i també que els seus col·laboradors no van enviar correus amb indicis delictius sobre el cas.