El PSPV dona la batalla fiscal al PP amb deduccions extra a l'IRPF

El PSPV esmenarà la Llei d'acompanyament presentada pel Consell amb més deduccions fiscals. Els socialistes donen la batalla pels impostos, un camp en el qual s'ha centrat fins ara el Govern Valencià, en reclamar que s'incorporen a les desgravacions en l'Impost de la Renda les donacions amb caràcter humanitari a Ucraïna o Palestina, els tractaments de malalties cròniques i rares o fins i tot per despeses de la cistella de la compra.

Segons ha explicat el responsable d'Hisenda del PSPV a les Corts, José Muñoz, els socialistes valencians plantegen deduccions de fins a 100 € en la declaració individual i 200 € en la conjunta per les despeses de cistella de la compra, augmentar fins als 150 € les deduccions per tractament de malalties cròniques i rares, així com per dany cerebral o alzhèimer, unes deduccions que estan incorporades en la proposta del Consell, però amb 100 euros com a màxim.

En esta línia, els del puny i la rosa també han presentat una esmena perquè tots els ciutadans puguen deduir-se el 30 % dels tractaments de salut bucodental, salut mental o despeses d'òptica augmentant l'import màxim fins als 200 €. Esta petició suposaria incrementar la deducció plantejada per l'executiu autonòmic en el seu Projecte de llei de mesures fiscals, ja que el màxim que es demanava desgravar era de 150 euros.

Estes són algunes del mig centenar d'esmenes que, segons ha assenyalat Muñoz, estan dissenyades per a “atendre la realitat de la Comunitat Valenciana i donar respostes reals a les necessitats de la societat valenciana”. “Des del PSPV proposem mesures destinades sobretot a mitigar l'impacte de la inflació en les famílies valencianes”, ha defensat el també secretari d'Organització dels socialistes valencians, que ha qualificat d'insuficient la proposta de PP i Vox.

Mesures contra la inflació

A estes esmenes dirigides a deduccions en l'IRPF s'afig una de les promeses estrela de campanya dels socialistes valencians: la consideració de família nombrosa a les unitats familiars a partir de dos fills amb tots els beneficis que això suposa. Així mateix, també aposten per la continuïtat d'algunes mesures per a fer front a l'escalada de preus que ja va impulsar el Botànic i que es van prorrogar amb l'actual Consell, com la reducció del 10 % de les taxes durant tot el 2024 o la gratuïtat per a usuaris de fins a 31 anys en els transports dependents de la Generalitat fins al 30 de juny de 2024.

En esta mateixa línia ha anat la petició d'ajornar el pagament del cànon de sanejament fins al 30 de juny de 2024 i que a partir d'eixa data es condone als que cobren menys de 30.000 € a l'any, i que s'incloga un fraccionament progressiu durant 60 mesos per a la resta d'usuaris. Esta proposta suposaria anar més enllà del Decret llei del Govern Valencià aprovat per les Corts fa dos setmanes, en el qual el fraccionament és durant 36 mesos i permet una quitació de fins al 50 % als usuaris de llars de vulnerabilitat severa.

Més enllà de les esmenes destinades a l'àmbit fiscal, en què pel nom hauria d'emmarcar-se el cor d'esta Llei d'acompanyament, el PSPV ha criticat que la norma plantejada inclou “modificacions que són un greu atac a molts dels drets bàsics dels valencians, com el de l'educació o la llengua”. Entre estes, ha recordat el canvi normatiu sobre la Llei de plurilingüisme que limitarà l'aplicació d'esta norma en les zones declarades castellanoparlants.