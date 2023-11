La Diputació invertirà 10 milions d’euros a recuperar el patrimoni artístic i cultural

La Diputació de València invertirà prop de 10 milions d’euros en la conservació i la reivindicació dels diferents béns que configuren el patrimoni cultural valencià. Així ho ha explicat la vicepresidenta de l’ens provincial, Natàlia Enguix, durant la trobada europea, organitzada per Partenalia, denominada “Catalitzadors culturals: autoritats locals intermèdies promovent el patrimoni i fomentant la col·laboració i el finançament de les arts”, celebrada a la ciutat de Timisoara (Romania).

En la seua intervenció, la representant provincial ha anunciat que es recuperarà una línia d’ajudes a la conservació patrimonial que es van deixar de donar en 2018 i que ascendeixen a prop de 10 milions d’euros.

Agilitzar els tràmits

La vicepresidenta, a més, ha posat l’accent en el fet que “s’estan estudiant les fórmules per a assegurar que la gestió d’estes ajudes siga el més àgil possible, i, d’esta manera, evitar problemes amb els terminis d’execució”. El destí de les ajudes abasta tant patrimoni eclesiàstic com civil, i també privat, de la província de València, sempre que es reunisquen les condicions establides.

En este sentit, les accions que es volen dur a terme han de veure amb avaluar la situació del patrimoni cultural immoble i identificar les actuacions prioritàries en matèria de conservació. Així mateix, Enguix vol crear una estratègia per a abordar les necessitats detectades mitjançant una línia d’ajudes que aborden de manera pluriennal les accions de reivindicació i conservació i la col·laboració en la salvaguarda i utilitat del bé una vegada recuperat.

Museus i biblioteques

Per a la gestió de museus i biblioteques, la Diputació proposa la valoració de l’estat de conservació de les col·leccions d’estes instal·lacions com a punt de partida per a la seua millora. Per a la difusió del patrimoni, es vol crear una publicació que documente el procés de recuperació, restauració i conservació en el període de 2023 a 2027, és a dir, el que dura la legislatura. També s’ha parlat de promoure “jornades comarcals per a explicar les intervencions” i organitzar congressos internacionals per a posar en comú les estratègies de gestió del patrimoni.

Finalment, la Diputació vol crear un “òrgan de reflexió permanent sobre l’estudi i la gestió del patrimoni cultural”. Tot això, matisa Enguix, es farà amb perspectiva de gènere per a garantir que les rehabilitacions “conten la història i el paper de les dones en estos espais”.